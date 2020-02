Duisburg: Polizei auf der Suche nach diesen Raubmord-Tätern – Beamte greifen nun zu drastischer Maßnahme

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht noch immer die Raubmord-Täter, die im Oktober einen Mann in Duisburg töteten.

Die Tat ereignete sich bereits im Oktober in Duisburg – doch bis heute fehlt der Polizei eine heiße Spur.

Am 16. Oktober wurde der 41-jährige Richard H. von einem Nachbarn tot in seiner Wohnung in der Krummbeeckstraße gefunden.

Duisburg: Raubmord an Niederländer

Seitdem sucht die Polizei nach Zeugen, die am Abend des Tattages gegen 21 Uhr ein silbernes Auto, ähnlich einem Opel Astra, gesehen haben.

Der Wagen hat eine Delle hinten rechts, in ihm könnten mindestens zwei dunkel gekleidete Männer gesessen haben.

Der Aufruf der Polizei. Foto: Polizei

Duisburg: Polizei greift zu besonderer Maßnahme

Die Kripo geht davon aus, dass der oder die Täter möglicherweise aus dem Drogenmilieu stammen könnten.

Ansonsten tappen die Ermittler im Dunkeln – deshalb hat die Staatsanwaltschaft Duisburg eine Belohnung von 4000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgeschrieben.

Außerdem wird mit Plakaten nach möglichen Zeugen gesucht: Wer hat zur Tatzeit am Tatort verdächtige Personen bemerkt oder kennt jemanden, der nach der Tat plötzlich eine größere Menge Bargeld hatte? Hinweise an 0203 - 2800 oder an jede andere Polizeidienststelle.