Duisburg: Pilot muss Flug abbrechen – wegen dieser lebensgefährlichen Aktion

Duisburg / Kamp-Lintfort. Dramatische Szenen am Himmel über Duisburg!

Ein Polizeihubschrauber musste seinen Flug abbrechen, weil einer Person am Boden eine höchst gefährliche Aktion eingefallen war. Jetzt hat die Polizei Duisburg einen Verdächtigen geschnappt.

Duisburg: Polizeihubschrauber von Laserpointer geblendet

Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend gegen 23.10 Uhr im Bereich Kamp-Lintfort. Der Polizeihubschrauber (Funkrufname: „Hummel“) war auf dem Weg von von Düsseldorf nach Rees, als der Pilot plötzlich von einem grellen, grünen Licht geblendet wurde. Die Ursache: Ein Laiserpointer!

Eine solche Aktion kann im schlimmsten Fall zur Erblindung des Piloten oder einem Absturz des Hubschraubers führen.

Nach der Auswertung der Kameraaufnahmen aus dem Hubschrauber konnte festgestellt werden, dass die Blendattacke aus einer Wohnung an der Auguststraße gekommen sein muss, wie die Polizei Duisburg am Mittwoch gegen 17.45 Uhr gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Tatverdächtiger identifiziert

Am Dienstagnachmittag wurde dann ein Tatverdächtiger ausgemacht, der in der besagten Straße in einer Dachgeschosswohnung wohnt. Der 32-Jährige ist im Besitz eines Laserpointers, der laut den Ermittlern als Tatwerkzeug in Frage kommt.

Von seiner Dachgeschosswohnung soll der Mann aus Moers den Hubschrauberpiloten mit dem Laserpointer irritiert haben. Gegenüber den Polizeibeamten zeigte er sich am Dienstag jedoch kooperativ und händigte seinen Laserpointer den Ermittlern aus.

Der 32-Jährige muss sich jetzt mit einem Verfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr auseinandersetzen. Der Pilot ist zurzeit nicht dienstfähig, wird aber nicht erblinden. (at)