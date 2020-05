Duisburg: Pfleger missbraucht demenzkranke Seniorin (92) – Richter geschockt: „So etwas...“

Schrecklicher Missbrauchsfall in Duisburg.

Am Montag ist ein 52-jähriger Altenpfleger vor dem Landgericht Duisburg für den Missbrauch einer demenzkranken Seniorin (92) schuldig gesprochen worden.

Landgericht Duisburg: Altenpfleger vergeht sich an Demenzpatientin

Auf die Spur kam die Staatsanwaltschaft dem Mann, als die Beamten wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs seine Wohnung durchsucht haben. Dort stießen sie zunächst auf mehreren Festplatten mit mehr als 1000 kinderpornographischen Filmen und Bildern, sagte eine Sprecherin des Landgerichts.

Der Fall wurde am Landgericht Duisburg verhandelt. Foto: imago images / Reichwein

Die Beamten nahmen im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung auch das Handy des 52-Jährigen in Augenschein. Hier entdeckten sie Fotos, mit denen der Mann den Missbrauch an der 92-jährigen dokumentiert hatte.

Täter gesteht Missbrauch während des Prozesses

Der Täter gestand im Prozess, die Frau missbraucht zu haben. „So was hatten wir in dieser Kammer so auch noch nicht“, sagte der Richter laut „Bild“ in seiner Urteilsbegründung.

Als Mitarbeiter des mobilen Altenpflegedienstes hatte er regelmäßigen Kontakt zu der demenzkranken Seniorin gehabt. (vh)