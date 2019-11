Duisburg: Pegida marschiert wieder – doch ein Detail sorgt für Verwirrung

Pegida will in Duisburg demonstrieren. Zuletzt war der Zulauf gering.

Duisburg. Pegida will nach längerer Abwesenheit wieder in Duisburg demonstrieren. „Ein Fanal in Duisburg“, kündigt Pegida NRW mit martialischen Worten die Veranstaltung an. „Entzündet die Leuchtfeuer“, heißt es weiter.

Am 17. November zwischen 14 und 18 Uhr will Pegida durch die Stadt ziehen. Eine entsprechende Demo ist angemeldet. Die Gruppierung „Duisburg stellt sich quer“ hat bereits eine Gegendemonstration angemeldet.

Duisburg: Pegida kündigt Demo an - Gegendemo angemeldet

Details über die Strecke stehen aktuell noch nicht fest, heißt es von der Polizei Duisburg. Zunächst stünden sogenannte Kooperationsgespräche an.

+++ Duisburg: Junge Mutter (26) weiter vermisst – Polizei hat Hinweise +++

Die islamfeindliche Bewegung spricht dabei von einer „Demo gegen Terror und Gewalt“. Unterstützung soll dabei laut Pegidas Facebook-Seite von rechten Bürgerwehren kommen, darunter der Bruderschaft Herne oder den Altenessener Jungs.

------------------------------------

• Mehr Themen:

NRW: Fahrradfahrer pöbelt älteren Mann an – und verprügelt ihn dann brutal

NRW: Kind (2) von Flasche aus fahrendem Zug getroffen – Polizei steht vor Rätsel

• Top-News des Tages:

Kreuzfahrt: Neues Schiff läuft vom Stapel – unglaublich, was darauf gebaut wurde

Helene Fischer öffentlich gedemütigt – wieso tut ER ihr das an?

-------------------------------------

Die Gruppe steht etwa den Steeler Jungs nahe, spazierte nach deren Vorbild regelmäßig durch ihren Stadtteil. Auf Facebook beschwerte sich jedoch ein offenkundiges Mitglied der Altenessener Jungs, dass sie unabgesprochen als Unterstützer genannt würden. Der Kommentar wurde inzwischen gelöscht.

____________________________

Täglicher WAZ-Newsletter:

++ Was ist im Ruhrgebiet los? Immer informiert mit dem neuen täglichen Newsletter der WAZ! HIER abonnieren ++

____________________________

Ex-AfD-Rechtsaußen und HoGeSa-Gründer als Redner

Unbestritten ist dagegen die Unterstützung von Dominik Horst Roeseler, Stadtrat in Mönchengladbach, der bei der Gründung von „Hooligans gegen Salafisten“ mitbeteiligt war und inzwischen Kopf der rechten Gruppe „Mönchengladbach steht auf“ ist. Auch André Poggenburg, ehemaliger Rechtsaußen in der AfD, soll als Redner bei der Demo in Duisburg auftreten.

+++ Neuss: DSDS-Star erschoss Ex-Freundin vor Blumenladen – Handy-Aufnahmen schockieren +++

In den Jahren 2015 und 2016 demonstrierte Pegida regelmäßig in Duisburg. Seither nahm die Zahl der Teilnehmer stetig ab. (ms)