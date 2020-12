Duisburg-Oberbürgermeister Sören Link will dem Stadtrat seinen Corona-Plan vorstellen. (Archivbild)

Duisburg: Radikale Änderung bei Parkgebühren in der City – Sören Link hat diese Pläne

Duisburg. Die zweite Corona-Welle hat ganz Deutschland fest im Griff. Duisburg kämpft schon seit Wochen mit einer hohen Zahl von Infizierten.

Nur schleppend greifen die Maßnahmen des Teil-Lockdowns. Am Montag liegt der Inzidenzwert mit 204,1 noch weit über dem kritischen Wert von 50. Derweil versucht die Duisburg die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in der Stadt abzufedern.

Duisburg mit radikaler Änderung bei Parkgebühren

Normalerweise klingeln im Dezember die Kassen der Stadt Duisburg. Denn dann strömen die Menschen in die Innenstadt, um Geschenke für ihre Liebsten zu kaufen. Wer sich für sein Auto entscheidet, kommt um die kostenpflichtigen Parkplätze oft nicht herum.

+++ Corona in NRW: Laumann mit düsterer Dezember-Prognose – Werden jetzt die Maßnahmen verschärft? +++

Doch in diesem Jahr können Autofahrer hoffen. Denn Duisburg plant, die Parkgebühren vorübergehend auszusetzen. Geht es nach dem Willen von Oberbürgermeister Sören Link, soll das Parken in der Stadt schon ab Dienstag kostenlos sein.

Viele Knöllchen könnten den Duisburgern in diesem Jahr erspart bleiben. (Symbolbild) Foto: dpa

---------------------

Weitere Nachrichten aus Duisburg:

Duisburg: Wirtin leidet unter dem Lockdown, dann passiert ihr auch noch DAS

Nathalie Volk: Rocker Timur A. aus Duisburg himmelte sie schon im Knast an – „Werde alles für ihn aufgeben“

Hund aus Duisburg alleine unter Zugbank in Ostdeutschland gefunden – vom Herrchen fehlt jede Spur

---------------------

Das steckt hinter der Gebühren-Aktion in Duisburg

Hintergrund: Die Stadt wolle auf die Parkeinnahmen verzichten, „um den lokalen Einzelhandel zu stärken“, erklärt Sören Link. Im gesamten Stadtgebiet solle ab Dienstag bis zum Ende des Jahres auf allen öffentlichen Parkplätzen eine Parkscheibe ausreichen. Ausgenommen von der Regelung sollen private Anbieter sein.

Das dürfte ein gewaltiges Haushaltsloch in die ohnehin klammen Kassen der Stadt reißen. „Radio Duisburg“ spricht von Einnahmeverlusten in Höhe von rund 120.000 Euro. Die Entscheidung steht am Montag auf der Agenda des Duisburger Stadtrats.

---------------------

Corona in Duisburg:

Bestätigte Fälle: 12.008

Aktuell Infizierte: 1149

Genesene: 10.648

Verstorbene: 211

Quelle: Stadt Duisburg, Stand: 6.12.2020, 20 Uhr

---------------------

Duisburg OB will für Gastronomie kämpfen

Weiterhin soll über den Umgang mit der Gastronomie beraten werden. Kneipen und Restaurants wurden in Duisburg bereits nach den Corona-Lockerungen kostenlose Außenbereiche gebührenfrei genehmigt.

+++ Duisburg: Irre Weihnachts-Deko in Marxloh – nicht zu glauben, wie viele Lichter an diesem Haus hängen +++

Sören Link will diese Maßnahme bis Mitte 2021 verlängern, sobald eine Aufweichung des Lockdowns im neuen Jahr möglich ist. Diesen Vorschlag will der Duisburger Oberbürgermeister am Montag dem Stadtrat unterbreiten. (ak)