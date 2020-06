Duisburg: Mann (23) abgestochen – neue Erkenntnisse offenbaren unfassbares Motiv

Duisburg. Noch ist nicht abschließend geklärt, was am Freitagnachmittag im Immanuel-Kant-Park in Duisburg passiert ist. Klar ist: Ein 21-Jähriger ist mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus verstarb.

Zuvor sind etwa 15 Personen aneinander geraten. Bei der anschließenden Fahndung durch die Polizei konnten drei Männer (21,25 und 30 Jahre) festgenommen werden.

Duisburg: Im Immanuel-Kant-Park spielte sich das Drama ab. Foto: imago images / Hans Blossey

Duisburg: Neuer Hauptverdächtiger nach tödlicher Messer-Attacke

Zuerst galt der 21-Jährige als dringend tatverdächtig. Im Verlauf der Verhöre stellte sich allerdings heraus: Vermutlich hat der 30-Jährige zugestochen. Dies gab die Staatsanwaltschaft am Samstag bekannt.

Der Mann befindet sich in Haft.

-------------------

Mehr aus Duisburg:

Duisburg: Sohn will von verstorbener Mutter Abschied nehmen – grausam, was er dann erfährt

Duisburg: Tödlicher Unfall! Frau läuft über die Fahrbahn und wird von Straßenbahn erfasst

Duisburg: Nach Clan-Eskalation brodelt es in Marxloh – neue Details zeigen jetzt das ganze Ausmaß

-------------------

Tödliche Messer-Attacke im Park: Polizei findet Messer

Auch sind die Ermittler einen entscheidenden Schritt weiter, was die Mordwaffe angeht. Mit Hilfe von Leichenspürhunden entdeckten Polizisten am Samstagmittag die mögliche Tatwaffe, ein Messer, in einem Gebüsch.

„Die genauen Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kripo“, teilt die Polizei Duisburg mit. Was wohl jetzt schon feststeht: Der Streit brach wegen einer Nichtigkeit aus, so die Ermittler. (dav/mb)