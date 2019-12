Duisburg: Neue Details zu mutmaßlicher Ermittlungspanne im Fall Marvin – DIESER Hinweis ging im Sommer bei der Polizei ein!

Duisburg: In diesem Haus in Recklinghausen wurde der vermisste Marvin entdeckt.

Duisburg. Eine Woche ist es her, da entdeckte die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Recklinghausen den 15-jährigen Marvin aus Duisburg - versteckt in einem Schrank!

Der Junge war vor zweieinhalb Jahren in Oer-Erkenschwick spurlos verschwunden. Inzwischen ist klar: Marvin lebte zwei Jahre bei dem 44-Jährigen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Bochum gegenüber DER WESTEN. „Es liegen keine Hinweise auf Zwang vor“, sagte Oberstaatsanwalt Christian Kuhnert.

Duisburg: Vermisster Marvin lebte zwei Jahre bei verurteiltem Kinderporno-Täter

Der Verdächtige, ein 44-jähriger Mann aus Recklinghausen, sitzt seither wegen Verdachts einer schweren Sexualstraftat in U-Haft. Er war 2018 wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Marvin wurde inzwischen mehrfach befragt, teilte Polizeisprecher Andreas Wilming-Weber mit. Über den Inhalt seiner Aussagen hält sich die Polizei aus Gründen des Opferschutzes bedeckt.

Ermittler fokussieren sich auf persönliches Umfeld

Die 18-köpfige Ermittlungskommission hatte noch am Tag nach Marvins Auffinden im Schrank die komplette Wohnung leergeräumt. Dabei fokussierte sich die Suche auf das Auffinden von Datenträgern. „Diese Auswertungen dauern derzeit an“, so der Sprecher der Polizei Recklinghausen. Auch an den Weihnachtsfeiertagen machten die Ermittler der „EK Schrank“ keine Pause.

Neben der Auswertungen von Datenträgern auf Bilder und Videos mit strafbarem Inhalt konzentrieren sich die Ermittler auch auf das persönliche Umfeld des Verdächtigen. „Wo hat er sich aufgehalten, mit wem hatte er Kontakt - das sind die Fragen, denen wir nachgehen“, so Wilming-Weber.

Doch neben der Suche nach den Hintergründen steht nun auch die Frage im Raum, ob Marvin möglicherweise schon früher hätte entdeckt werden können. Denn wie die Polizei Recklinghausen an Heiligabend bekannt gab, lag bereits im Sommer 2019 ein Hinweis auf den tatverdächtigen Recklinghäuser vor.

„Unsere Ermittler haben sich - wie üblich - die Polizeiakte des Vermisstenfalles kommen lassen. Bei der Durchsicht haben sie festgestellt, dass es einen Hinweis nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ im Juli gegeben hat“, so Wilming-Weber.

Hinweis auf Kontakt von Marvin mit Verdächtigem vor Verschwinden

Von der Duisburger Polizei heißt es, dass es sich dabei um einen Hinweis auf Kontakt zwischen Marvin und dem 44-jährigen Verdächtigen im Jahr 2016 handelte. Also vor Marvins Verschwinden am 11. Juni 2017.

Jetzt müsse polizeiintern und strafrechtlich geprüft werden, ob dem Hinweis durch das Polizeipräsidium Duisburg mit der gebotenen Konsequenz nachgegangen wurde, heißt es.

Dazu laufen derzeit Vorermittlungen vor Einleitung eines Disziplinaverfahrens. Außerdem prüft die Staatsanwaltschaft Duisburg, ob eine strafrechtliche Relevanz vorliegt. Dazu wird die Vermissten-Akte an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Mit einem Großeinsatz räumten die Ermittler die Wohnung des Verdächtigen am vergangenen Samstag aus. Foto: dpa

Polizei Duisburg zieht erste Konsequenz

Eine erste Konsequenz hat die Polizei Duisburg schon gezogen: „Wir haben das Vier-Augen-Prinzip bei der Bearbeitung von Vermisstenfällen eingeführt“, so Duisburgs Polizeisprecherin Jacqueline Grahl. Konkret heißt das: zwei statt bisher ein Sachbearbeiter nehmen ab sofort die Bewertung von Hinweisen in Vermisstenfällen vor. Im Fall von Marvin waren es allein nach der „Aktenzeichen XY“-Sendung knapp 50 Hinweise, die eingingen.

Außerdem kündigte die Polizei an, Hinweise in ausstehenden Vermisstenfälle nach dem neuen Vier-Augen-Prinzip noch einmal aufzurollen.