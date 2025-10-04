Paar in Duisburg heiratet – kurz darauf ist es 1.000 Euro los!

Mit dieser Aufmerksamkeit hat das Tierheim in NRW wohl nicht gerechnet! Melanie und Dirk aus Duisburg versüßten ihren wohl schönsten Tag mit einer noch tolleren Geste – das Pärchen hat nämlich nicht nur an sich selbst gedacht.

Wie das Tierheim Duisburg nämlich im Netz schreibt, haben die beiden etwas Großes getan. „Liebe, die weiterträgt! Heute dürfen wir etwas ganz Besonderes mit euch teilen: Melanie und Dirk haben geheiratet – und dabei auch an unsere Tiere gedacht“, schreibt die Tierauffangstation in NRW.

Paar mach Tierheim Duisburg eine große Freude

Das Paar aus NRW hat offenbar ein ziemlich großes Herz für verwahrloste oder verwaiste Fellnasen. „Die beiden haben von ihrem Hochzeitsgeld 1.000 € an das Tierheim Duisburg gespendet. Eine unglaublich schöne Geste, die zeigt, dass Liebe nicht nur verbindet, sondern auch weitergegeben werden kann“, führt das Tierheim Duisburg in seinem Facebook-Beitrag weiter aus.

Ganz ohne eine herzliche Danksagung kann das Tierheim seinen Post aber nicht abschließen: „Wir sagen von Herzen: Danke, Melanie und Dirk – und alles Glück dieser Welt für euren gemeinsamen Weg! Vielleicht inspiriert das ja auch andere Paare: Eure Feier kann nicht nur für euch ein unvergesslicher Tag werden, sondern auch für unsere Fellnasen.“

Und tatsächlich feiern viele Facebook-Nutzer die tierisch-liebe Geste. „Das ist schön, sollten viele machen. Dankeschön“, „Glückwunsch zur Hochzeit und, dass ihr dabei auch an die Tiere im Tierheim Duisburg gedacht habt, mit eurer Geld-Spende! Danke und euch alles Gute für die Zukunft“ oder „Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für eure gemeinsame Zukunft. Mit dem Herzen bei den Tieren, was für eine nette Geste“, schreiben unter anderem ein paar User im Netz.