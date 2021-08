In Duisburg wurde in einem Bürogebäude eingebrochen. (Symbolbild)

Duisburg: Mann bricht in Bürogebäude ein und will es leerräumen – wegen dieser Fehler fliegt er auf

Duisburg. In Duisburg ist am Wochenende ein Unbekannter in ein Bürogebäude eingebrochen. Dabei wurden mehrere Elektrogeräte und sogar ein Auto gestohlen!

Doch dem Dieb in Duisburg unterlief ein gravierender Fehler.

Duisburg: Dieb flüchtet in gestohlenem Auto

Der Einbruch fand in einem Bürogebäude in der Ott-Keller-Straße statt. Der Dieb verschaffte sich hier am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr Zugang und entwendete mehrere Laptops, Tablets, Beamer und insgesamt vier Autoschlüssel.

-----------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-----------------------------

Mit seiner Beute im Gepäck fuhr er dann in einem gestohlenen Ford davon. Doch da passiert es: Glück im Unglück! Der Dieb rammt mit dem Fluchtwagen eine Parkplatz-Schranke. Daher konnten Mitarbeiter des Bürogebäudes die hinterlassenen Spuren entdecken und die Polizei rufen.

Duisburg: Täter flüchtet aber kommt nicht weit

Auf dem Weg zu einer nahegelegenen Tiefgarage, um die zu den gestohlenen Schlüsseln zugehörigen Autos zu sichern, viel den Mitarbeitern plötzlich der entwendete Ford ins Auge. Sie beobachteten wie ein Mann das Fahrzeug in einer Hofeinfahrt der Hansastraße abstellte und meldeten das sofort der Polizei.

Die konnten vor einer Wohnungstür drei Laptoptaschen sichern, diese beinhalteten die Beute des Diebs. Dort konnten die Beamten auch den 42-jährigen Tatverdächtigen stellen, sowie drei weitere Männer im Alter von 28 bis 39 Jahren. In der Wohnung befanden sich zusätzlich noch Betäubungsmittel. Der vermeintliche Dieb wurde verhaftet. Die anderen Personen werden verdächtigt, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. (mbo)