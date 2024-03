Duisburg warnt Familien vor den Osterferien – es bleibt nicht mehr viel Zeit

Am 25. März beginnen in NRW die Osterferien. Überall im Bundesland freut man sich auf die Auszeit und die Feiertage. Einige Familien planen bestimmt auch, über die ersten Frühlingstage direkt in den Urlaub zu fliegen.

Dass es bei einer Reise ins Ausland so einiges zu beachten gibt, ist selbstverständlich. Doch ein Detail, das vor allem Familien mit Kindern betrifft, könnten einige Betroffene womöglich gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Die Stadt Duisburg geht deshalb mit gutem Beispiel voran – und erinnert noch einmal eindringlich an die neuen Regelungen.

Stadt Duisburg mit eindringlichem Apell

Rund fünf Wochen vor Beginn der Osterferien in NRW erinnert der Bürgerservice der Stadt Duisburg noch einmal an die Bedeutung gültiger Ausweisdokumente. Klar, niemand will bei der Urlaubsreise am Flughafenterminal oder sonst wo festsitzen, weil etwas mit den Papieren nicht stimmt. Erst recht nicht, wenn man noch kleine Kinder dabei hat.

„Der Bürgerservice der Stadt Duisburg empfiehlt daher, sich frühzeitig um die Neubeantragung von Ausweisdokumenten zu kümmern“, heißt es in der Mitteilung. „Bürgerinnen und Bürger sollten ihre eigenen Ausweisdokumente und ganz besonders die der Kinder überprüfen.“ Denn seit dem 1. Januar gibt es hier eine Sonderregel.

Seit dem 1. Januar 2024 dürfen die Beamten keine Kinderreisepässe mehr ausstellen. Bestehende dürfen auch nicht mehr weiter verlängert werden, die aktuelle Gültigkeitsdauer bleibt dabei jedoch bestehen.

Familien müssen sich jetzt beeilen

Familien haben jetzt nur eine Möglichkeit: Sie müssen für ihre Kinder einen neuen gesonderten Personalausweis oder Reisepass beantragen – und weil deren Ausstellung laut der Stadt Duisburg im Schnitt vier Wochen dauert, sollte das rechtzeitig vor dem Ferienbeginn geschehen.

Die Besuchstermine in den sieben Duisburger Bürger-Service-Stationen müssen vorher online gebucht werden (unter www.duisburg.de/termine).