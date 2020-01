Duisburg: Oberhausener soll Jungen monatelang missbraucht haben – schockierend, was er noch getan haben soll

Oberhausen. Es ist ein Fall, der fassungslos macht!

Am Dienstag startet in Duisburg der Prozess gegen einen Mann aus Oberhausen (31). Die Anklage: schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in 144 (!) Fällen.

Doch die Anklage der Staatsanwaltschaft enthält noch einen weiteren grausamen Vorwurf. Demnach soll der Mann den Jungen in sechs Fällen zur Prostitution angeboten haben.

Duisburg: Mann aus Oberhausen soll Kind sexuell missbraucht haben

Der 13-jähriger Junge wohnte mit dem Angeklagten in einer Wohnung, soll aber nicht verwandt mit dem Mann gewesen sein. „Der Mann versorgte ihn und war seine Bezugsperson“, so Sarah Bader, Sprecherin des Landgerichts Duisburg zu den Hintergründen der Anklage.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 31-Jährige von Anfang 2016 bis April 2017 zweimal wöchentlich sexuelle Handlungen mit dem minderjährigen Jungen hatte. Die Anklage geht nicht von einer Vergewaltigung, sondern von mehr oder weniger einvernehmlichem sexuellen Handlungen aus.

31-Jähriger soll Jugendlichen fremden Männern zum Sex angeboten haben

Als der Junge bereits 14 Jahre alt war, soll der Angeklagte sich im Internet auf Portalen als der Jugendliche ausgegeben und Treffen zwischen dem Jungen und fremden Männern organisiert haben. Hierbei kam es zu Sex gegen Bezahlung! Jetzt startet am Dienstag der Prozess gegen den Mann. Ein Urteil soll am 4. Februar fallen. (ms)