Duisburg: Ermittlungen gegen Mafia-Clans in NRW – jetzt kommt DIESES Detail ans Licht

Duisburg. Oben das feine Wandgemälde, darunter die vollmaskierten Polizisten zwischen Eistheke und Kaffeemaschine. Das Foto aus dem Eiscafé im Citypalais in Duisburg wurde kürzlich sogar ausgezeichnet.

Hinter dem Bild steckt eine beispielloser internationaler Schlag gegen die Mafia. Am 5. Dezember 2018 rückten im Morgengrauen Spezialeinheiten der Polizei zum Eiscafé in Duisburg an. Die Aktion ist Teil der internationalen „Operation Pollino“ gegen die 'Ndrangheta. Involviert waren mehr als 400 Polizisten, die in ganz Deutschland 65 Objekte durchsuchten.

Duisburg: So laufen die Ermittlungen gegen die 'Ndrangheta

Auch der Inhaber der Eisdiele in Duisburg wurde bei der Aktion verhaftet, er kam in Untersuchungshaft. 14 Verdächtige wurden festgenommen, acht sind noch immer in U-Haft. Die Tatverdächtigen sind zwischen 30 und 56 Jahre und italienischer, türkischer und niederländischer Herkunft. Vier weitere wurden gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt.

„Den Beschuldigten wird unter anderem bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen“, so Marie Fahlbusch, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg. Fast vier Tonnen Kokain stellten die Ermittler europaweit während ihrer Ermittlungen sicher.

Wegen verdächtigen Bewegungen - Ermittler schöpfen Verdacht

Verdacht geschöpft hatten niederländische Behörden, die an der Grenze zu Deutschland 2014 seltsame Bewegungen italienischer Bürger mit kalabrischen Wurzeln feststellt hatten. Sie hatten dort eine Vielzahl an Bars und Restaurants eröffnet. 2016 wurde ein „Joint Investigation Team“ aus deutschen, niederländischen und italienischen Ermittlungsbehörden eingerichtet.

Federführend war bei den internationalen Mammut-Ermittlungen die Staatsanwaltschaft Duisburg, die nach mehr als einem Jahr die Ermittlungen zeitnah abschließen will.

Ermittlungen gegen 58 Beschuldigte

Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 58 Beschuldigte, unter anderem aus Duisburg, Düsseldorf und Köln. Sie sind zwischen 27 und 69 Jahren alt. Nicht alle der Verdächtigen sind jedoch Mitglieder der Ndrangheta.

„Zuerst dachten wir, dass die ’Ndrangheta allein arbeitet, aber dem ist nicht so: Sie arbeitet mit allen kriminellen Gruppen zusammen – Türken, Albaner, Marokkaner – die 58 Beschuldigten in der deutschen Untersuchung kommen aus insgesamt zehn verschiedenen Ländern. Sie arbeiten zusammen: Sie kooperieren dort, wo es Geld zu verdienen gibt“, zitiert die Anti-Mafia-Organisation „Mafia? Nein, Danke!“ den Duisburger Staatsanwalt Uwe Mühlhoff aus einer Konferenz im Europäischen Parlament.

Weiter heißt es, dass DNA eines der Beschuldigten im laufenden Verfahren mit der DNA eines Angeklagten aus den Duisburger Mafia-Morden von 2007 übereinstimmen. Ein Hinweis darauf, dass die am Massaker im August 2007 beteiligten Familien noch immer in NRW aktiv sind.

Die Duisburger Mafiamorde erschütterten 2007 ganz Deutschland. Foto: dpa

Verdeckte Ermittler und Abhörmaßnahmen

Die Ermittler setzten verdeckte Kräfte, Abhörmaßnahmen und Telefonüberwachung ein, verfolgten die Tatverdächtigen bis nach Südamerika und deckten so ein Netzwerk aus Drogenhandel und Geldwäsche auf, dass sich weltweit erstreckt.

Pikant: Auch eine Regierungsbeschäftigte, zwei städtische Mitarbeiter aus Wesseling und Duisburg und zwei Polizisten aus dem Rheinland sollen die Gruppierung unterstützt haben. Gegen sie wird wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen ermittelt.

Fraglich ist das Motiv: „Wir haben keine Anhaltspunkte für Gegenleistungen“, sagt Pressesprecherin Fahlbusch. Hier laufen die Ermittlungen.

„Pate von Pulheim“ soll Kokain mit Pferdetransporter geschmuggelt haben

In Köln sind sie bereits weiter. Hier startete vergangenen November das Verfahren gegen fünf Angeklagte, die im Zuge der „Operation Pollino“ festgenommen worden waren. Unter ihnen einer der mutmaßlichen Haupttäter, ein Pizzabäcker aus Puhlheim.

Mit einem Pferdetransporter dieser Art soll die Bande Tonnenweiße Kokain nach England geschmuggelt haben. Foto: Staatsanwaltschaft Köln

„Der Pate von Puhlheim“ und die Mitangeklagten sollen mit einem speziell präparierten Pferdetransporter Kokain aus den Niederlanden nach England geschmuggelt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von 23 Transporten mit jeweils 80 Kilo Kokain von November 2015 bis März 2016 aus. Bei einem Straßenverkaufswert von 68.000 bis 144.000 Euro pro Kilo dürfte der Wert der Drogen bei mehr als 150 Millionen Euro gelegen haben.

Die Ermittler kamen dem Pferdetransporter im Fährhafen Harwich in Großbritannien auf die Schliche und begannen verdeckte Ermittlungen gegen die Gruppe der Angeklagten. Im Dezember 2018 dann der Zugriff.

Über 500 Mafia-Mitglieder bundesweit

In Deutschland gibt es nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes 71 Mitglieder der 'Ndrangheta. Die italienische Mafia hat demnach 538 Mitglieder, 122 davon in Nordrhein-Westfalen.