Duisburg: Mega-Razzia! Polizei nimmt Bande hoch – Alter der Verdächtigen erschüttert

Riesen-Razzia in Duisburg!

Die Polizei hat am Mittwochmorgen zwölf Wohnungen in den Stadtteilen Marxloh, Vierlinden, Fahrn, Aldenrade und Overbruch in Duisburg durchsucht. Der Verdacht: Bewohner der Wohnungen stehen im Verdacht, als Gruppe mehrere Kioske und Lottoannahmestellen ausgeraubt zu haben.

Die Gruppe hat die Taten möglicherweise in wechselnder Besetzung durchgeführt, 18 Verdächtige wurden in Duisburg bislang identifiziert.

Duisburg: Polizei nimmt Räuber-Bande hoch – fast alle sind minderjährig

Brisant: 15 der 18 Verdächtigen sind minderjährig. Bei den Durchsuchungen ihrer Wohnungen fanden die Einsatzkräfte jetzt zahlreiche Beweismittel und Spuren, unter anderem Handys, Schreckschusswaffen und Messer.

Seit Anfang Oktober hatte eine Ermittlergruppe eine Serie von Überfällen auf Lottoannahmestellen und Trinkhallen untersucht und dabei Zusammenhänge hergestellt.

Sie entdeckten außerdem Kleidung, die die Verdächtigen bei der Tatausführung getragen haben sollen. Die Beamten stellten alles sicher. Jetzt müssen die Beweismittel ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an. (jg)