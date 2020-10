Duisburg: Schlimme Entwicklung! Vermisstes Mädchen (14) ist getötet worden – Teenager unter Tatverdacht

Duisburg. Die Trauer im Dellviertel in Duisburg ist groß. Am frühen Samstagabend ist dort ein Mädchen (14) in einem Abbruchhaus an der Heerstraße verunglückt.

Dabei erlitt die 14-Jährige schwere Verletzungen, an denen sie noch vor Ort in Duisburg verstarb. Am Sonntag erfolgte die Obduktion. Sie brachte erschreckendes ans Licht: Die 14-jährige Duisburgerin ist getötet worden. Die Polizei hat bereits einen konkreten Verdächtigen.

Duisburg: Tragisches Unglück in Lost Place – Teenager stirbt

Nach ersten Erkenntnissen ist das Mädchen abgestürzt. Die Umstände sind derzeit noch völlig unklar. „Es ist noch völlig offen, ob es sich um einen Suizid, einen Unfall oder ein strafbares Geschehen handelt“, sagt ein Polizeisprecher noch am Samstag. Am Sonntag folgte die grausame Mitteilung: Das Mädchen ist offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Die Polizei ist überzeugt, dass das Mädchen im Erdgeschoss gewaltsam ums Leben kam. Tatverdächtiger ist der Freund der 14-Jährigen. Er ist ebenfalls erst 14 Jahre alt und verstrickte sich im Laufe der Befragung in Widersprüche. Er wurde am Sonntag festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft wolle am Montag beim Amtsgericht einen Haftbefehl wegen Totschlags beantragen.

Feuerwehr und Polizei rückten mit mehreren Fahrzeugen zur Unglücksstelle aus, doch für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät.

+++ Duisburg: Kind (10) klingelt bei alter Frau – hätte sie die Tür besser nicht aufgemacht +++

Bekannt ist bislang, dass das Mädchen seit Freitag mit einem gleichaltrigen Freund unterwegs war. Beide wurden an diesem Tag als vermisst gemeldet, der Junge tauchte am Abend in Düsseldorf wieder auf.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Suche nach dem Mädchen durch die Familie blieb ohne Erfolg. Weil auch am Samstag von der 14-Jährigen am Samstag jede Spur fehlte, startete die Polizei eine Suchaktion mit Hubschrauber und Spürhunden.

Im Keller des leerstehenden Hauses an der Heerstraße fanden sie ihre Leiche.

--------------------------------------

Mehr Themen aus Duisburg:

Duisburg: Mutter stirbt nach Fenstersturz – Nachbar: „Wir sind alle geschockt“

Duisburg: Bomben-Verdacht hat sich nicht bestätigt – DAS fanden die Spezialisten

Duisburg: Vierfache Mutter (29) stürzt aus dem Fenster und stirbt – Ursache steht fest

--------------------------------------

Die Kriminalpolizei ermittelte vor Ort. Klarheit über die Todesursache soll der kommenden Woche eine Obduktion Klarheit bringen. Auch der 14-jährige Begleiter des Mädchens soll befragt werden.

Das Gelände um das Abbruchhaus an der Heerstaße in Duisburg ist für Passanten eigentlich abgesperrt.

Bereits am Freitag hatte der Bruder (33) des Mädchens die Teenagerin als vermisst gemeldet. Er gab bereits Hinweise auf den gleichaltrigen Freund. (vh)