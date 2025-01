Duisburger filmt widerliche Szene vor eigener Haustür – „Mir ist jetzt noch übel“

Zwölf öffentliche Toiletten gibt es nach Angaben der Wirtschaftsbetriebe noch im gesamten Duisburger Stadtgebiet. Zwölf Orte, an denen man seine Notdurft verrichten kann, wenn man es mal nicht rechtzeitig nach Hause schafft.

Doch einer Person war wohl selbst dieser Weg zu weit – sie erledigte ihr dringendes Toiletten-Geschäft direkt (!) vor einer Haustür. Jetzt reagiert ein Anwohner – und zieht ernsthafte Konsequenzen.

Duisburg: Frau defäkiert vor Haustür – Anwohner schockiert

Es klingt fast wie aus einem schlechten Film, als der Duisburger einen Anruf von seinem Nachbarn erhielt. Die schockierende Nachricht? Jemand hat direkt vor seiner Haustür in der Husemannstraße in Homberg sein Geschäft verrichtet – und zwar kein Hund, sondern ein Mensch! Um genau zu sein, eine Frau.

Kein Wunder, dass der Nachbar, welcher diese schon sehr ekelhafte Tat mit ansehen musste, so entsetzt war, „dass er sogar gesagt hat ‚Ich habe nackte Arsch gesehen!’“. Und Tatsache – auf der Videoaufzeichnung der Kamera vor der Eingangstür sieht man, wie eine Frau mit knallroten Sneakern und einer schwarzen, langen Daunenjacke sich direkt vor die Haustür setzt, ihre Hose herunterzieht und ihre Notdurft erledigt. Währenddessen steht ihr Hund, etwas verwundert, neben ihr.

All dies deutet darauf hin, dass sie sich vermutlich mitten in einem Spaziergang befand. Hinzu kommt, dass die Frau an Durchfall litt und dies offensichtlich als letzte Möglichkeit sah, bevor alles schiefging.

Aber anstatt das Ganze mit einem Hundekotbeutel zu entfernen oder zu versuchen, das Gröbste mit Taschentüchern wegzuwischen, lief sie einfach weg – und ohne sich den Hintern zu putzen. Also musste der Besitzer alles sauber machen. Kein Wunder, dass er gegenüber DER WESTEN zugab, dass ihm „nach der Reinigung kotzübel“ war. Und er ist wütend und fragt sich, „ob sie sich nicht schämt, das ist doch wirklich unterste Schublade. Mir ist jetzt noch übel vom Saubermachen“.

Duisburg: Ordnungsamt informiert – Täterin wird gesucht

Nachdem er alles aufgeräumt hat, beschließt er, das Ordnungsamt in NRW zu informieren. Außerdem bittet er die Duisburger um Mithilfe, indem er das Video der Tat in eine private Facebook-Gruppe stellt – er möchte die Frau finden. Er fordert auf: „Wenn einer diesen Hund erkennt, den Halter höflichst bitten 15€ im Briefkasten reinzulegen für Reinigung… Schämst du dich nicht? Du Ferkel.“

Kein Wunder, dass bei all diesen Szenarien auch die User auf Facebook mehr als schockiert sind. Die Kommentare häufen sich – und eines ist klar: Der Schreck ist groß:

Das hat die doch nicht wirklich gemacht!? Und ich dachte, schlimmer geht’s nicht. Hoffe du findest da Gerechtigkeit. Die Schuhe sind auffällig

Oh Gott, das ne, man muss hingucken, weil man es sonst nicht glaubt, unglaublich …

Es bleibt also abzuwarten, ob der verärgerte Duisburger die Frau findet – oder ob sie sich sogar selbst meldet und zu ihrer Kack-Tat steht. Eines ist sicher: So kann das restliche Jahr hoffentlich nur besser werden.