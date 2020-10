Duisburg: Mann überrascht Freundin im Bett – dann wird es schmerzhaft

Eins ist klar: Dieses Schäferstündchen wird ein Mann Duisburg (NRW) sicher nicht so schnell vergessen.

Über die App „Jodel“ berichtet eine Frau von der kuriosen Szene, die sie mit ihrem Freund erlebt hat. Das Paar aus Duisburg wollte offenbar etwas Schwung ins Schlafzimmer bringen. Doch das ging mal richtig schief...

Duisburg: Mann überrascht Freundin im Bett

Um die Beziehung etwas anzuheizen kam der Mann auf Idee: Etwas Abwechslung im Bett schadet schließlich nicht. Oder doch?

Abgesprochen hatte er sich mit seiner Partnerin aber offenbar nicht. Die Überraschung ging nach hinten los..

Der Mann aus Duisburg wollte mit seiner Freundin nur etwas Neues im Bett ausprobieren. (Symbolbild) Foto: imago images / McPHOTO

Die Frau berichtet aktuell in einem Beitrag auf „Jodel“, dass das Schlafzimmer-Abenteuer tatsächlich im Bett endete, allerdings in einem vom Krankenhaus in Duisburg. Dort lag ihr Freund mit einem ausgekugelten Arm. Upps, was ist denn da schief gegangen?

Das ist Duisburg:

ist die fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht insgesamt aus sieben Stadtbezirken

der Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten sind unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Duisburg: Überraschung mit Folgen

Sie schreibt, dass ihr Freund sie beim Sex überraschen wollte. Im Schreck habe sie ihm versehentlich den Arm ausgekugelt. Ganz schön wild! Andere Nutzer fragen sich, wie sie das bloß geschafft hat.

„Machst du Kampfsport oder sowas?“, fragt ein anonymer Leser. „Hab ihn einfach umgeschmissen“, lautet die Antwort der Frau. Sie habe seinen Arm dabei festgehalten. Absicht war es jedenfalls nicht.

Beim nächsten Mal wird sich der Mann wohl genauer überlegen, ob er nochmal ungefragt eine Überraschung im Schlafzimmer plant. (mia)