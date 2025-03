Jahrhundertalte Burg in Duisburg zu verkaufen – doch es gibt einen großen Haken

Duisburg, die pulsierende Stadt im Herzen des Ruhrgebiets, ist nicht nur bekannt für ihren riesigen Stahlsektor mit Giganten wie ThyssenKrupp Steel, Hüttenwerke Krupp-Mannesmann und ArcelorMittal Ruhrort, sondern auch für ihre tief verwurzelte Geschichte.

Inmitten dieser industriellen Größe steht ein historisches Schloss zum Verkauf: Doch die Sache hat einen Haken.

Duisburg: Burg in NRW steht zum Verkauf

Am Rande des Duisburger Stadtteils Huckingen, nur einen Steinwurf von der A59 entfernt, liegt ein wahres Kleinod der Vergangenheit: Haus Böckum. Das malerische Wasserschloss, das einzige erhaltene seiner Art in Duisburg, ist von außen ein imposantes U-förmiges Anwesen.

Was Haus Böckum noch faszinierender macht, ist laut „wa“ seine Geschichte. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1345. Und der Name „Böckum“ leitet sich ab von „Hof zo den Buechen“, was auf den Wald hinweist, der früher bis an das Anwesen heranreichte.

Das Schloss war über Jahrhunderte Wohnsitz adeliger Familien und strahlte eine imposante Erhabenheit aus. Jahrhundert ging es laut „Rheinischer Post“ in den Besitz des Grafen von Spee über und wurde in den 1980er Jahren an ein Ehepaar verpachtet, das dort einen Bauernhof betrieb.

Im Jahr 2012 erwarb ein Berliner Investor das historische Anwesen und plante, es zu modernen Wohnungen umzubauen. Fünf Jahre später erhielt er endlich die Baugenehmigung – seitdem ist nicht viel passiert und der Investor hat seine Pläne auf Eis gelegt. Jetzt steht das Grundstück wieder zum Verkauf.

Burg in Duisburg: Luxus-Wohneinheiten statt Privatbesitz

Dabei bietet das 28.854 Quadratmeter große Grundstück eine Wohnfläche von 2.770 Quadratmetern und präsentiert sich als echtes Potenzial für einen neuen Besitzer. Doch Haus Böckum soll laut Anzeige nicht als Privathaus verkauft werden. Geplant sind „14 luxuriöse Wohneinheiten“. „Die Baugenehmigung sieht großzügige Grundrisse für 5 Reihenhäuser und 9 weitere Wohneinheiten vor“, heißt es weiter.

Doch nicht alles läuft gut für Haus Böckum. Der marode Zustand des denkmalgeschützten Gebäudes sorgt für Ärger. Zudem zeigt sich bei genauerem Hinsehen, dass die Gebäude stark sanierungsbedürftig sind. Auch Vandalismus hat das Gebäude in den vergangenen Jahren beschädigt.

Es scheint, dass der Zahn der Zeit auch an diesem Schloss nicht spurlos vorübergegangen ist. Aber vielleicht kann ein neuer Besitzer Haus Böckum bald wieder in altem Glanz erstrahlen lassen.