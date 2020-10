Duisburg: Zu knappe Bikinis in Niederrhein Therme – Bad greift jetzt durch

DER WESTEN ist für dich in den Heißluftballon gestiegen und hat das Ruhrgebiet von oben gefilmt.

Duisburg. Nackte Haut ist in der Niederrhein Therme in Duisburg allgegenwärtig. Im Saunabereich herrscht sogar ein FKK-Gebot.

Doch übermäßige Freizügigkeit ist nicht in allen Bereichen des Wellness- und Gesundheitszentrums in Duisburg gewünscht. Das machte die Niederrhein-Therme jetzt mit neuen Verbotsschildern gegen zu knappe Badekleidung deutlich. Das hat seine Gründe, wie die WAZ berichtet.

Duisburg: in der Niederrhein Therme sind zu knappe Bikinis jetzt verboten. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services & dpa

Duisburg: Niederrhein Therme verbietet zu knappe Bikinis

„Im Interesse aller anwesenden Gäste weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass unzureichende Badekleidung (String-Tangas, Brazilian Bikinis etc.) in unserer Therme nicht gestattet sind“, heißt es demnach auf neuen Verbotsschildern in der Niederrhein Therme.

Im Gegensatz zu den Schildern sei das Verbot nicht neu in der Duisburger Therme. Die Schilder sollen nun den Mitarbeitern in Duisburg bei der Kommunikation des Verbots helfen.

Im Saunabereich der Niederrhein-Therme muss Badekleidung abgelegt werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Das steckt hinter dem Verbot

Schließlich hätten sich in der Vergangenheit immer wieder Familien mit Kindern und andere Badegäste über zu knappe Bikinis beschwert, sagte eine Sprecherin der Therme in Duisburg gegenüber der Zeitung.

Das ist die Niederrhein Therme

Wellness und Sauna-Bad in Duisburg

Liegt im Revierpark Mattlerbusch

Ausstattung: Sauna, Salzgrotte, Palmengarten u.v.m.

Adresse: Wehofer Str. 42, 47169 Duisburg

„Freizügigkeit wird nicht immer von allen Besuchergruppen toleriert“, so die Sprecherin weiter. Welche Rolle insbesondere der Standort Duisburg bei den Überlegungen spielt, kannst du hier bei der WAZ lesen >>> (ak)