Duisburg: Durch Zufall ein Leben gerettet – Krankenschwester wird zur Heldin

Was Anwohner aus Duisburg am Samstag, 17. September, erlebten, passiert nicht alle Tage!

Nach einem tragischen Unfall schaltete eine Passantin aus Duisburg schnell und wurde somit zu Heldin.

Duisburg: 77-Jähriger wird mitten auf der Straße bewusstlos

Schockiert erblickten Anwohner am Samstagvormittag (17. September) einen am Boden liegenden 77-Jährigen. Der Rentner war mit seinem Fahrrad am Richard-Hindorf-Platz unterwegs gewesen, als er plötzlich mitten auf der Straße schwer stürzte.

Nach dem Sturz gelang es ihm nicht mehr, aus eigener Kraft aufzustehen. Laut Polizei versuchte ein anderer Fahrradfahrer, dem Gestürzten zu helfen. Doch der Rentner verlor das Bewusstsein und kippte einfach um.

In Duisburg rettete eine Frau einen Rentner noch bevor der Notarzt zur Stelle war. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Dirk Sattler

Zu seinem Glück erkannte eine aufmerksame Passantin die Notlage und schritt ein.

Aus ihrer Erfahrung als Krankenschwester wusste die 43-Jährige sofort, was zu tun war – und reanimierte den Radfahrer noch an Ort und Stelle.

Rettungswagen begleitet Rentner ins Krankenhaus

Ein Rettungswagen begleitete den 77-Jährigen schließlich in ein Krankenhaus, wo Ärzte ihn weiter behandelten. (neb)