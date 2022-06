Duisburg: Tank-Diebin stellt sich Polizei – und vergisst, DAS zu verstecken

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Duisburg. Lieber späte Reue als keine – allerdings sollte man trotzdem erstmal gründlich nachdenken...

Eine Frau (41) aus Duisburg hat jetzt mächtig Ärger am Hals. Der Grund ist kurios – sie ist es nämlich selbst gewesen, die die Polizei Duisburg gerufen hatte. Das allerdings wegen einer ganz anderen Sache...

Duisburg: Tank-Diebin stellt sich Polizei

In der Nacht zu Freitag hat die Duisburgerin gegen 1.45 Uhr die Polizei gerufen, weil sie ihre Tankrechnung nicht bezahlt hatte. Sehr löblich, dass sie sich im Nachhinein doch gestellt hat. Am Nachtschalter auf der Friedrich-Ebert-Straße hatte sie angegeben, nur zehn Euro dabei zu haben.

-----------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken, hat rund 496.000 Einwohner (Stand: Dezember 2020)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-----------------------------

Als der Kassierer dann gefragt hatte, warum sie denn für mehr Geld getankt hätte, sei sie aggressiv geworden, in ihr Auto gestiegen und einfach davon gefahren. Heftig: Dabei soll sie fast einen Mann erfasst haben, der an einer Tanksäule stand! Kurze Zeit später dann also der reumütige Anruf bei der Polizei.

Hoppla! 25 dieser Cannabis-Pflanzen hatte eine Duisburgerin illegal gezüchtet. Foto: Polizei Duisburg

Duisburg: Polizisten finden illegale Cannabis-Pflanzen in Wohnung

Als sie sich dann den Beamten in ihrer Wohnung stellen wollte, hatte sie aber offensichtlich vergessen, ihre illegale Cannabis-Pflanzen zu verstecken. Weil es schon im Eingangsbereich nach Marihuana gerochen hatte, haben die Polizisten nach Zustimmung der Staatsanwaltschaft die Wohnung durchsucht – und sind fündig geworden!

-----------------------------

-----------------------------

So konnten sie u.a. 25 Cannabis-Pflanzen inklusive Lektüre über deren Anbau sowie ein Aufzuchtzelt und Druckverschlusstütchen sicherstellen. Die Frau ist mit auf die Wache genommen worden, wo ihr zudem wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eine Blutprobe entnommen worden ist. Ihren Führerschein musste sie auch noch dort lassen. Die Ermittlungen laufen jetzt weiter. (mg)