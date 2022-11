Duisburg: Spürhunde finden Leiche von Schneider Kazim Tatar!

Durchbruch im Fall des getöteten Schneiders Kazim T. aus Moers! Die Polizei Duisburg hat am Donnerstagabend (24. November) mithilfe von Spürhunden die Leiche des getöteten Kazim Tatar gefunden.

Die Beamten haben den leblosen Körper in einem Waldstück in Moers-Hülsdonk gefunden. Bei der Bergung durch die Ermittler hat sich herausgestellt, dass Kazim Tatar vor dem Vergraben in Stücke geteilt wurde. Die Obduktion am Freitag (25. November) hat Klarheit gebracht: Es handelt sich definitiv um Kazim Tatar!

Polizei Duisburg findet Leiche von Kazim Tatar!

Noch am Montag (21. November9 hatte die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Darunter auch den eigenen Sohn (20) Tatars, zudem einen Bekannten (48) aus Neukirchen-Vluyn. Gegen beide besteht dringender Tatverdacht.

Mehrere Zeugenaussagen, die Spuren-Auswertung in der Wohnung des Toten sowie weitere umfangreiche Ermittlungen haben die Mordkommission zu den Verdächtigen geführt. Ein Haftrichter hat gegen das Duo wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes Haftbefehl erlassen.

Ermittler haben in einem Waldstück in Moers den toten Schneider gefunden. (Archivfoto) Foto: Funke Foto Service

Richter erlässt Haftbefehle gegen Sohn und Bekannten des Toten

Ob weitere Personen in das Tatgeschehen verwickelt waren oder bei der Beseitigung des Leichnams geholfen haben, wird ermittelt. Am 12. September war Kazim Tatar aus dem Türkei-Urlaub nach Deutschland zurückkehrt.

Seitdem hatte jede Spur vom Schneider aus Moers gefehlt. Anfang Oktober brannte die Wohnung des 56-Jährigen, Ermittler gingen schon damals von Brandstiftung aus.