Duisburg: Restaurant verschleudert Döner für 1,99 Euro – das hat besonderen Grund

Fast-Food-Fans in Duisburg aufgepasst!

Durch die Inflation steigen überall die Preise, da trifft es sich gut, dass ein Restaurant in Duisburg Döner für 1,99 Euro anbietet. Der Grund für die ungewöhnliche Aktion hat es allerdings in sich.

Duisburg: Restaurant kündigt besondere Aktion an

Ob mit Hähnchen, Kalb oder vegetarisch – der Döner ist für viele als Fast-Food kaum noch aus dem kulinarischen Angebot wegzudenken.

In Duisburg widmete sich ein Restaurant bereits vor 35 Jahren der beliebten Speise. „Mevlana“ bietet seither handgemachten Döner an.

Um ihr Jubiläum gebührend zu feiern, haben sich die Inhaber eine ganz besondere Aktion überlegt.

In Duisburg können FastFood-Liebhaber von einer besonderen Aktion profitieren. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Am 3. Oktober geht jeder Döner für 1,99 Euro über die Theke. Doch das Angebot hat einen wichtigen Hintergrund: „Wir erwarten euch zahlreich zu unserem Jubiläum. Der GESAMTE Tagesumsatz wird an Kinder in Not gespendet“, erklären die Besitzer auf Instagram.

Feinschmecker sind begeistert

Die Nachricht sorgt bei den Nutzern für Begeisterung. Ein Feinschmecker kündigt an: „Da kommen wir doch gern aus Düsseldorf mal rüber.“ (neb)