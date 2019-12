Duisburg: Neues Wohngebiet in der Stadt heißt ausgerechnet SO

Duisburg. Wer in Duisburg wohnt, kann bald sagen, er lebe in Düsseldorf – zumindest in einem neuen Wohnbaugebiet in Duisburg-Wanheim.

Dem neuen Quartier gab das zuständige Immobilien-Unternehmen den Titel „Düsseldorfer Land“.

Duisburg: ungewöhnlicher Name für Wohngebiet

„Willkommen im grünen Süden“, heißt es auf der Website der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft. Das Neubauprojekt in Wanheim bringe laut dem Unternehmen „die grüne Seite Duisburgs zusammen mit dem Düsseldorfer Wohngefühl“.

Wieso das Neubaugebiet nach der einen und nicht nach der anderen Stadt benannt wurde, erklärt Kira Limbrock, Sprecherin der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft, erklärte gegenüber Der Westen.

„Das ist eigentlich nur eine Abkürzung, weil das Gebiet in der Nähe der Düsseldorfer Landstraße liegt“, so Limbrock, „das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht zu Duisburg stehen würden.“

Dass für diese Neubausiedlung ökologische Gesichtspunkte im Fokus stünden, greife man außerdem mit dem Wort „Land“ auf.

42 neue Häuser an der Düsseldorfer Landstraße

Derzeit arbeite das Immobilienunternehmen an 100 Familienhäusern in Duisburg.

Auf dem Gelände „Düsseldorfer Land“ sollen 32 Doppelhaushälften und zehn Ketten- und Atriumhäuser auf 15.000 Quadratmetern bis Sommer 2021 entstehen. Eine Doppelhaushälfte ist dann für etwa 470.000 Euro zu haben. (vh)