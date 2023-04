Duisburg: Neueröffnung in der City! Besonders SIE werden sich freuen

Wenn ein Geschäft dicht macht, ist das für Kunden oftmals ein schwerer Schlag. Umso größer ist dann die Freude, wenn ein neuer Laden Einzug hält. In Duisburg ist das jetzt der Fall – in der City wird bald wieder eine Neueröffnung gefeiert.

Und das nicht an irgendeinem Ort, sondern im Mercator One am Duisburger Hauptbahnhof! Erst im Oktober vergangenen Jahres eröffnete hier die Pizzeria „60 Seconds to Napoli“ feierlich ihre Türen, wie die „WAZ“ berichtet. Doch auf was für ein Geschäft können sich Anwohner und Kunden in Duisburg jetzt freuen?

Duisburg: Neueröffnung bereits im Mai

Sagen wir mal so: Es bleibt gastronomisch! Und lecker, wenn es nach der Meinung von Kaffee-Junkies geht. Denn in der Duisburger Innenstadt eröffnet eine neue Espressobar – und das im Geschäftshaus Mercator One am Hauptbahnhof in Duisburg.

„Cups & Stories“ soll das neue Café heißen. Doch nicht nur Espresso und „hochqualitativen Kaffee aus dem asiatischen und südamerikanischen Raum“ wird hier angeboten werden. Auch für den kleinen Hunger soll laut „WAZ“ mit Gebäck und Snacks sowie einem Frühstücksangebot gesorgt sein.

Im Mai sollen die Türen von „Cups & Stories“ dann auch schon feierlich eröffnet werden. Ob Mitte oder Ende Mai ist derzeit noch ungewiss. Doch nichtsdestotrotz: Die Tage bis zur Neueröffnung sind gezählt und die Duisburger Kaffee-Nasen stehen bereits in den Startlöchern.

Neuer Laden von morgens bis abends geöffnet

Von morgens bis abends von 8 bis 20 Uhr, sieben Tage die Woche, sollen die Türen des neuen City-Cafés dann geöffnet sein. Ein Ort für leckeren Kaffee und zum Plausch, verspricht Slavi Bobtchev, dem zusammen mit seinem Partner die Marke „Cups & Stories“ gehört. Betreiber ist aber nicht Bobtchev selbst – er sitzt in Dortmund – , sondern die Firma Syo Gastronomie aus Duisburg.

Doch nicht nur Kaffeespezialitäten und Snacks sollen Kunden in die Espressobar locken. Auch ein weiteres besonderes Angebot wird hier für große Augen sorgen.