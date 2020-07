Duisburg: Neuer Plan für „The Curve“ – das soll jetzt auf dem Millionen-Grab entstehen

Beste Lage am Innenhafen in Duisburg: „The Curve“ ist bisher unbebaut. (Archivfoto)

Duisburg. Es ist die unendliche Geschichte von Duisburg: Das Bauprojekt „The Curve“ am Innenhafen in Duisburg hat die Stadt schon viel Geld und Nerven gekostet. Jetzt schöpft die Stadt neue Hoffnung für das Grundstück – so soll es diesmal klappen.

Duisburg: Immer wieder Ärger um Grundstück am Innenhafen

Nachdem die Stadt Duisburg bereits über 12 Millionen in das Projekt „The Curve“ am Innenhafen gesteckt hat, startet die Verwaltung einen neuen Versuch, wie die „WAZ“ berichtet.

Das ist Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Demnach arbeiten die Mitarbeiter um Baudezernent Martin Linne gerade an einer erneuten Ausschreibung für das bisher gescheiterte Bauprojekt – die Neuausschreibung ist für das letzte Quartal 2020 geplant.

Duisburg: Das plant die Stadt jetzt

Nach mehreren gescheiterten Projekten soll bei „The Curve“ jetzt alles anders werden.

Viel Potenzial, wenig Erfolg: Das gescheiterte Bauprojekt „The Curve“ am Innenhafen Duisburg. (Archivfoto) Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

So sollen Neubauten für Büros, Dienstleistung und Gastronomie am 12.000 Quadratmeter großen Eurogate entstehen – die Möglichkeit, dort auch zu wohnen, ist vom Tisch, schreibt die „WAZ“.

Wie die Stadt Duisburg sicher gehen will, dass auch das kommende Projekt mit neuem Bauherrn nicht auch wieder scheitert und aus welchen Fehlern die Stadt gelernt hat, kannst du in der ganzen Geschichte >>> der „WAZ“ lesen. (kv)