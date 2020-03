Duisburg: Neue schockierende Details im Fall Marvin – jetzt wird Lars H. DAS vorgeworfen!

Marvin aus Duisburg wurde in diesem Haus in Recklinghausen gefunden.

Duisburg. Die Anklage gegen Lars H. (44) enthüllt Schockierendes.

Ihm werden 475 Taten vorgeworfen - unteranderem gegen Marvin (15) aus Duisburg. „Der Schwerpunkt liegt dabei auf schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern“, sagt Michael Rehaag, Sprecher des Landgerichts Bochum, gegenüber DER WESTEN.

Anklage im Fall Marvin aus Duisburg erhoben

Die Rede ist von 472 Taten von sexuellem Missbrauch von Kindern, davon 171 schwere Fälle. Auch ein Fall von Vergewaltigung ist angeklagt. In diesem Fall soll der Junge laut Anklage geschlafen haben und gegen seinen Willen sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen worden sein.

Auch die zwei Fälle von gefährlicher Körperverletzung stehen im Zusammenhang mit dem angeklagten Missbrauch.

Besonders pikant: Dem 44-jährigen Anklagten, der seit Dezember in U-Haft sitzt, werden dabei auch Fälle vor dem Verschwinden Marvins vorgeworfen.

Den als Tatzeitraum wird in der Anklage Frühjahr 2017 bis zum Auffinden Marvins am 20. Dezember genannt. An diesem Tag war der Junge zufällig in einem Schrank versteckt bei einer Polizei-Durchsuchung in der Wohnung des Angeklagten entdeckt worden. Er soll zweieinhalb Jahre bei dem Pädophilen gelebt haben. Der Angeklagte bestreitet bislang die Missbrauchsvorwürfe. Er gibt an, dass Marvin freiwillig bei ihm gelebt haben soll.

Viele offene Fragen

Die Anklage stützt sich wohl größtenteils auf die Aussagen Marvins, die er bei seinen Vernehmungen gegenüber der Polizei gemacht hatte.

Doch für die Ermittler bleibt nach wie vor jede Menge Arbeit. Unklar ist jedenfalls, ob es weitere Opfer oder Tatverdächtige gibt. Auch die Frage, ob die Duisburger Polizei möglicherweise bei den Ermittlungen einem Hinweis, der nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ einging, nicht ausreichend nachgegangen sind, steht noch im Raum. Hier ermittelt die Duisburger Staatsanwaltschaft.

Wann der Prozess gegen Lars H. startet, ist noch unklar. Vorher muss die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen werden.