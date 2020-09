Duisburg: Nächster Laden dicht! Diese beliebte Modekette schließt jetzt in der Stadt

Duisburg. Nächste Schließung in Duisburg! Wieder hat die Stadt einen Laden weniger.

Schon in den vergangenen Wochen bahnte es sich an: Eine beliebte Modekette wird mehrere Filialen in NRW schließen. Nun ist bekannt geworden, dass der nächste Laden in Duisburg dichtmachen wird.

Duisburg: Nächster Laden macht dicht

Eine beliebte Modekette wird damit schon bald aus der Stadt verschwinden.

Die Coronakrise trieb die beliebte Modekette weiter in die Krise. Demnach kann Esprit seine Filiale in Duisburg nicht mehr halten. Das Modegeschäft wird in der Stadt schließen, wie die „WAZ“ berichtet. Die Filiale an der Königstraße macht demnach am 20. November dicht.

Bundesweit sollen Verdi zufolge 44 der 94 Filialen geschlossen werden. 1.100 Mitarbeiter würden damit vor der Entlassung stehen. Über das Aus der Modekette berichtete DER WESTEN bereits. <<< Mehr dazu kannst du hier nachlesen. >>>

Verdi übt scharfe Kritik an Mitarbeiterumgang

In diesem Hinblick kritisiert Verdi-Bundesfachgruppenleiter Orhan Akman: „Die Geschäftsführung von Esprit hat zwei Jahrzehnte lang verschlafen, sich im digitalen Zeitalter rechtzeitig so aufzustellen, dass die verschiedensten Vertriebskanäle miteinander gut verzahnt und abgestimmt werden und sich so gegenseitig verstärken.“

Duisburg: Die Esprit-Filiale wird es bald nicht mehr geben. (Symbolbild) Foto: imago images / MaBoSport

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

So sei Esprit nicht erst seit Corona schlecht aufgestellt. Der Handelskonzern habe alle Trends und auch das veränderte Kundenverhalten verschlafen, so Akman weiter. Der Verdi-Bundesfachgruppenleiter fordert von Esprit deshalb, die Verantwortung für alle Beschäftigten zu tragen. Es müssten bestmögliche Lösungen für die von Kündigung bedrohten Beschäftigten vereinbart werden. „Dazu gehört auch die Möglichkeit einer Transfergesellschaft, in der die Betroffenen aufgefangen, qualifiziert und weitervermittelt werden“, fordert Akman.

Das ist Esprit:

Esprit ist eine Modekette

die Esprit Holdings Limited hat ihren Sitz im Pembroke auf Bermuda

Sie wurde 1968 gegründet

1998 wurde die junge Linie edc eingeführt

In Deutschland gibt es mehrere Outlet-Center, unter anderem in Ratingen

Ob Esprit die Forderungen für die Angestellten in Duisburg übernehmen wird, ist unklar. In der Filiale auf der Königstraße sollen etwa 20 Mitarbeiter arbeiten, die von der Schließung betroffen sein werden. Mehr Informationen dazu liest bei der „WAZ“. (nk)