Duisburg: Nachbar hört ständig laute Sexgeräusche aus Wohnung – als die Polizisten eintreffen, fallen sie vom Glauben ab

Duisburg. Ein Nachbar aus Duisburg hatte genau den richtigen Riecher.

Er hörte ständig Sexgeräusche aus einer Wohnung, bis er irgendwann Verdacht schöpfte und die Polizei informierte. Polizisten machten sich daraufhin auf zu der Wohnung, dann fielen die Beamten vom Glauben ab.

Duisburg: Nachbar hört laute Sexgeräusche aus Wohnung, dann werden Polizisten fassungslos

Der Nachbar hörte am Montagabend nicht nur laute Sexgeräusche aus einer Wohnung auf einem Hinterhof auf der Hochfeldstraße in Duisburg, sondern er beobachtete auch ständig ein- und ausgehende Männer. Das teilte die Polizei Duisburg am Dienstag in einer Polizeimeldung mit.

Polizisten trafen daraufhin auf eine Erdgeschosswohnung mit Rollos, Tüchern und einem Holzbrett verdeckte Fenster. Sie klingelten, um zu überprüfen, was in der Wohnung vor sich ging. Doch niemand öffnete die Tür.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-------------------------

Weil der Verdacht der verbotenen Prostitution bestand, kontaktierten die Beamten die Staatsanwaltschaft Duisburg, welche daraufhin die Durchsuchung der Wohnung anordnete. Ein Schlüsseldienst öffnete die Tür, sodass die Polizei schließlich dem Hinweis auf den Grund gehen konnte.

Festnahme in Duisburg

In der Wohnung trafen sie tatsächlich auf drei Frauen im Alter zwischen 21 und 28 Jahren und einen Mann (57). Die Beamten fanden zahlreiche Utensilien, die auf gewerbliche Prostitutionsausübung hinwiesen.

Da die Frauen aus Albanien kommen und der Verdacht des illegalen Aufenthalts besteht, nahmen die Polizisten sie vorläufig fest. Zusätzlich leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der verbotenen Prostitution ein. Alle vier erwarten außerdem Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung. (nk)