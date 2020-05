Duisburg: Mehr als sechs Monate nach dem Raubmord an Richard H. (†41) hat die Kripo vier Verdächtige festgenommen.

Duisburg: Nach Raubmord an 41-Jährigem – vier Verdächtige in U-Haft!

Duisburg. Der 16. Oktober 2019 in Duisburg: Ein Nachbar findet den 41-jährigen Richard H. tot in seiner Wohnung an der Kurmmbeekstraße vor.

Die Polizei geht von einem Raubmord aus. Lange tappen die Ermittler im Dunkeln, setzen im Februar sogar eine Belohnung in Höhe von 4000 Euro für sachdienliche Hinweise aus. Doch jetzt – mehr als ein halbes Jahr nach der Tat – vermeldet die Kripo Duisburg endlich Fortschritte.

Duisburg: Nach Raubmord im Oktober – vier Verdächtige in U-Haft

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Duisburg am Montag mitteilten, wurden im Zeitraum vom 25. März bis zum 16. April insgesamt vier Tatverdächtige festgenommen. Die Personen sind zwischen 22 und 33 Jahre alt und stammen aus dem engeren Umfeld des Getöteten.

Alle vier mutmaßlichen Täter befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Durch weitere Vernehmungen sollen nun die genauen Umstände der Tat vom 16. Oktober geklärt werden sowie das Ausmaß der Beteiligung der einzelnen Verdächtigen. (at)