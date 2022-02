Duisburg: „My Wellness“ ist dicht – jetzt bricht der Betreiber sein Schweigen

Duisburg. Schlechte Nachrichten für alle Freunde der gepflegten Entspannung in Duisburg.

Nur fünf Tage nach der Eröffnung von „My Wellness“ in Duisburg musste die Filiale auch schon wieder geschlossen werden. Jetzt meldet sich der Betreiber zu Wort.

Duisburg: Der „My Wellness“-Betreiber gibt zu – „Bedauerlich“

Für viele Menschen war es eine herbe Enttäuschung. Nach der Schließung von „My Wellness“ in Duisburg verfielen alle Buchungen.

Zwar hat das Unternehmen seinen Kunden ihr Geld wieder erstattet. Doch auf die langersehnte Entspannung in den privaten Wellness-Räumen in Duisburg müssen die Kunden vorerst verzichten. Warum „My Wellness“ so kurz nach der Neueröffnung in Duisburg wieder schließen musste, erfährst du hier >>>

Duisburg: „My Welness“-Gründer Thomas Kanitz in der neuen Filiale im ehemaligen C&A-Gebäude an der Münzstraße in Duisburg. (Archivbild) Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Das ist „My Wellness“:

Privat-Saune-Kette mit Sitz in Dortmund

Idee: Kunden können private Wellness-Bereiche buchen

Duisburg ist bereits die achte Filiale

Weitere gibt es in Dortmund, Bochum, Essen, Köln, Düsseldorf und Berlin

„Für MyWellness ist der Betriebsausfall natürlich bedauerlich“, sagte jetzt Thomas Kanitz, Gründer und Geschäftsführer von „My Wellness“. Man versuche den Storno-Prozess für Kunden aber so angenehm wie möglich zu halten.

„My Wellness“-Betreiber gibt diesen Tipp

So seien bislang nur Termine bis zum 4. Februar storniert worden in der Hoffnung, dass „My Wellness“ bald wieder öffne.

Würde das Unternehmen jetzt bereits alle Buchungen stornieren, könnte der Schritt nicht rückgängig gemacht werden. Kunden müssten dann komplett neu buchen. Diesen zusätzlichen Aufwand möchte „My Wellness“ allen ersparen.

Sollte die Schließung jedoch länger anhalten, hat der Betreiber einen Tipp für alle Spa-Fans: „Zum Glück sind die nächsten 'My Wellness'-Filialen im Ruhrgebiet nicht weit.“ Dort gebe es immer mal wieder freie Termine, da es aufgrund der aktuell geltenden 2G-plus-Regel häufiger zu kurzfristigen Absagen komme. (ak)

