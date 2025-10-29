Müll-Wahnsinn nimmt kein Ende! Der nächste bittere Akt in Duisburg

Illegale Müllkippen, verlotterte Spielplätze und Müllberge in Parks: Duisburg kämpft wie viele andere Ruhrgebiets-Städte mit einem massiven Müll-Problem. Die Wirtschaftsbetriebe versuchen, mit hohem Personalaufwand gegen die achtlos weggeworfenen Massen anzukommen.

Doch besonders an Hotspots im Norden der Stadt (Marxloh, „Weißer Riese“ und Co.) wächst das Problem der Stadt über den Kopf. Da könnte ehrenamtliches Engagement doch sehr willkommen sein. Doch aus schwer verständlichen Gründen lassen sich Stadt und Wirtschaftsbetriebe Duisburg wiederholt bitten.

Duisburger wollen helfen – und werden ausgebremst

Die Geschichte beginnt im Frühjahr 2025, als Marvin Rathmann und seine Frau Clarissa nach Duisburg zogen. Die beiden Bürgergeld-Empfänger wollten der Stadt etwas Gutes tun und ehrenamtlich Müll sammeln. Doch die Wirtschaftsbetriebe ließen die Neu-Duisburger hängen. Erst ein Bericht der „WAZ“ rüttelte die Wirtschaftsbetriebe wach.

Seit Mitte des Jahres ist es dem selbsternannten „Aufräumblitz“ erlaubt, Müll in Duisburg zu sammeln. Wohlgemerkt, ohne etwas dafür zu verlangen. 90 Müllsäcke sammelt das Duisburger Paar im Durchschnitt pro Woche, hält damit seinen Stadtteil Neumühl so sauber, wie es geht. Marvin Rathmann will sein Engagement seitdem ausweiten. Und beißt sich damit erneut die Zähne aus. Es ist das nächste Kapitel, das einem erneut die Haare zu Berge stehen lässt.

Nehmt das Angebot doch an!

Die Idee von Marvin Rathmann ist einfach und in anderen Städten, wie etwa Oberhausen auch schon erprobt. Er möchte sogenannte Sauberkeits-Patenschaften in Duisburg etablieren. Also Menschen, die genau wie er und seine Frau ehrenamtlich Müll sammeln und sich für ein Gebiet verantwortlich fühlen.

Doch Stadt und Wirtschaftsbetriebe Duisburg lehnen die Idee ab, verweisen auf den bereits existierenden Verein „Offensive für ein Sauberes Duisburg e. V.“ Eine Initiative, die mit ihren Aktionstagen definitiv viel bewirkt. Doch nach den Aktionstagen müllen die Stadtteile oft wieder zu. Die Idee der Sauberkeits-Patenschaften würde genau da ansetzen. Ehrenamtler würden dabei stetig in den Stadtteilen unterwegs sein.

Doch die Wirtschaftsbetriebe schieben logistische und organisatorische Gründe vor, die einer Unterstützung der Initiative angeblich im Weg stehen. Ohne sich überhaupt mit Marvin Rathmann persönlich auseinanderzusetzen. Die technischen Voraussetzungen zur Meldung gesammelter Müllsäcke dürfte doch in Zeiten digitaler Mängelmelder-Apps keine große Hürde sein. Warum den Müll-Patenschaften in Duisburg nicht zumindest temporär eine Chance gegeben wird, bleibt schwer nachzuvollziehen.