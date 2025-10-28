Duisburger kämpft gegen Müll-Wahnsinn im Norden – doch die Stadt bremst ihn aus

Bürgergeld kassieren und faul auf dem Sofa liegen? Diesem Klischee wollten Marvin Rathmann und seine Frau Clarissa nicht entsprechen. Stattdessen entschieden sich die fünffachen Eltern dazu, ehrenamtlich Müll einzusammeln. Erst in Oberhausen und nach dem Umzug auch in Duisburg.

Als „Aufräumblitz“ machte sich das Paar in Oberhausen einen Namen, wollte eine Idee aus der Nachbarstadt nach Duisburg bringen. Doch in der Stadt an Rhein und Ruhr empfing man das Paar zunächst nicht mit offenen Armen. Es drohte sogar eine Strafe für ihr ehrenamtliches Engagement (mehr dazu hier >>>).

Mittlerweile wird der „Aufräumblitz“ von den Duisburger Wirtschaftsbetrieben unterstützt. Aber eine Sache stört Marvin Rathmann weiterhin, wie er im Gespräch mit DER WESTEN verrät.

„Aufräumblitz“ will Duisburgs Ruf verbessern

„Wir waren regelmäßig mit den Kindern auf Spielplätzen unterwegs. Die waren immer vermüllt. Da kribbelt es einfach in den Fingern, das wegzuräumen“, erinnert sich der Duisburger an die Anfangszeiten seines Engagements.

Irgendwann habe das Paar eine Sauberkeits-Patenschaft für Bereiche in Oberhausen übernommen, hielt Spielplätze und Parks ehrenamtlich sauber. Dafür stellen die Oberhausener Wirtschaftsbetriebe Handschuhe, Greifzangen und spezielle Müllsäcke zur Verfügung und sorgen bei Meldung für umgehende Entsorgung. Ein System, das laut Marvin Rathmann gut funktioniert.

In Duisburg machte sich der ehrenamtliche Müllsammler für ein vergleichbares System stark. „Wir möchten mehr Menschen motivieren, damit Duisburg nicht mehr so einen schlechten Ruf hat“, erklärt der Neu-Duisburger, der dabei auch einen anderen Gedanken hat. „Es wäre schön, wenn wir Leute integrieren könnten, die noch keine Arbeitserlaubnis haben. Denn ehrenamtliches Engagement wäre ja machbar.“ Einen entsprechenden Antrag auf die Einführung von Sauberkeits-Patenschaften haben die Wirtschaftsbetriebe aber abgelehnt.

Marvin und Clarissa Rathmann sammeln zur kalten Jahreszeit in Duisburg Müll im „Scooby“ Doo-Kostüm. (Archivbild) Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Duisburger Wirtschaftsbetriebe sehen keinen Bedarf

Zwar begrüße und unterstütze man das Engagement des „Aufräumblitzes“ mit Müllsäcken und Co. Bedarf für die Patenschaften sehe man aber aufgrund des bereits existierenden Vereins „Offensive für ein Sauberes Duisburg e. V.“ nicht. „Dieser bündelt und unterstützt stadtweit freiwillige Aktivitäten, stellt Materialien wie Müllsäcke, Greifzangen und Westen bereit und organisiert in Abstimmung und Kooperation mit uns, den WBD, regelmäßige Sammelaktionen. Damit besteht bereits ein funktionierendes und nachhaltiges Netzwerk, das allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offensteht“, erklärt eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN. Eine Position, die auch die Stadt Duisburg teilt.

Marvin Rathmann will es nicht wahrhaben. „Die Initiative gibt es schon lange. Am Müllproblem in Duisburg ändert das nichts“, findet er. Der Duisburger, der mittlerweile zum TikTok-Star avanciert ist (mehr dazu hier >>>) hätte sich einen persönlichen Austausch gewünscht, um seine Ideen vorzutragen.

Seiner Ansicht nach würde die bestehende Initiative vorwiegend größere Müllsammel-Aktionen organisieren. Diese seien allerdings wenig nachhaltig. „Nach kurzer Zeit sieht es dann an den Stellen wieder genauso aus.“ Mit dem Patenschafts-Gedanken würden Ehrenamtler für bestimmte Gebiete dauerhaft den Hut aufhaben. Marvin Rathmann wäre bereit, das Ganze zu organisieren. Die Wirtschaftsbetriebe müssten sich lediglich um die Entsorgung des gesammelten Mülls kümmern.

Doch die winken ab. „Hinter der Abfallentsorgung stehen umfangreiche logistische und organisatorische Prozesse, damit die Entsorgung sicher, effizient und umweltgerecht erfolgt“, so eine Sprecherin. Es sei wichtig, dass ehrenamtliche Sammelaktionen in Duisburg in bestehende Abläufe eingebunden sind. Für die Koordination einer zweiten Müllsammel-Initiative sieht man in Duisburg offenbar keine Kapazitäten.