12-jährige Lea kämpft gegen Knochenkrebs – Aktion vom MSV Duisburg rührt zu Tränen

Das ist wohl eine der schlimmsten Nachrichten, die Eltern bekommen können: Ihr Kind hat Krebs. Und genau diese bekam jetzt die Familie von Lea. Das Mädchen ist erst 12 Jahre alt und muss gegen einen bösartigen Knochenkrebs kämpfen.

Neben ihren Eltern, ihrer Schwester und vielen anderen Familienmitgliedern und Freunden bekommt die kleine Lea auch aus der Fußballwelt Unterstützung auf ihrem schweren Weg. Denn der MSV Duisburg hat einige besondere Aktionen für das Mädchen gestartet, die nicht nur Fußball-Fans zu Tränen rühren. Und auch die Fans selber bleiben nicht untätig.

12-jährige Lea kämpft gegen Knochenkrebs – Spieler und Fans des MSV Duisburg stehen an ihrer Seite

Im Januar 2025 erreichte Lea und ihre Familie eine erschütternde Nachricht: Das erst 12-jährige Mädchen leidet an bösartigem Knochenkrebs (Ewing-Sarkom). Seitdem kämpft das Mädchen einen harten Kampf gegen die heimtückische Krankheit. Sie musste bereits neun Chemotherapien über sich ergehen lassen, bald folgt die zehnte. Zudem mussten Lea in einer OP 22 Zentimeter ihres Oberschenkelknochens entfernt und durch eine Prothese ersetzt werden. Mutter Jennyfer, Vater Sebastian und ihre 13-jährige Schwester Nina sind immer wieder überrascht, wie viel Kraft und Stärke Lea dabei an den Tag legt. Doch das allein reicht leider nicht aus. Die vielen Fahrten zum Krankenhaus, die Gehaltseinbußen durch Krankengeld und auch zusätzliche alternative Behandlungen schlucken eine Menge Geld. Und so hat die Familie bei „gofundme.com“ ein Spendenkonto eingerichtet, um Geld für Lea zu sammeln. Bisher sind schon 11.259 Euro zusammengekommen (Stand: 10. September, 10.41 Uhr).

Trotz ihrer schweren Krankheit ist und bleibt Lea laut ihrer Familie ein fröhliches Mädchen mit einem großen Herzen für den MSV Duisburg. Und daher lässt es sich der Verein auch nicht nehmen, Lea mit verschiedenen Aktionen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Auf der Spendenseite heißt es dazu: „Begonnen hat alles mit einem Besuch in der ZebraKids.e.V-Loge. Ein Besuch von MSV-Spieler Jakob Bookjans, eine Trikotübergabe durch die Inklusionsbeauftragte des Vereins und ein Treffen mit der Führungsgruppe der Ultra-Szene Duisburg haben ihr strahlende Momente geschenkt, die ihr Kraft geben. Diese Augenblicke, in denen Lea lachen und einfach Kind sein kann, sind unbezahlbar.“

Auch die Fans des MSV Duisburg rühren zu Tränen

Und auch die Fans des MSV Duisburg beziehungsweise alle möglichen Fußballfans zeigen Herz. Auf der Facebook-Seite „Fußballfans gegen Krebs“ geht ein Post zu Leas Schicksal raus. Auch hier wird dazu aufgerufen, für das Mädchen und ihre Familie zu spenden.

Denn bei so einer wichtigen Sache zählen Rivalitäten zwischen den Fußballklubs nicht mehr: „In den Farben getrennt, in der Sache vereint.“