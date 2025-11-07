Aus Duisburg wird plötzlich „Dietzburg“ – DAS steckt hinter den neuen Ortsschildern

Duisburg ist nicht nur für seine Hafenstadt oder seine Industriegeschichte bekannt, eben auch der MSV Duisburg macht die Stadt berühmt. Der Verein sorgt nämlich nicht nur für volle Stadien und leere Bierkrüge, sondern sorgt jetzt sogar für neue Ortsschilder.

Denn nun heißt die Pott-Stadt „Dietzburg“– warum? Nun, dahinter steckt ein ehemaliger Fußballspieler beziehungsweise eine grandiose Auszeichnung …

Duisburg wird zu „Dietzburg“ – Grund ist eine Spieler-Ehrung

„Wir sind Zebras, weiß-blau unser Club: Der MSV und wir stehen für euch immer hier“ – dieser Song schallt sicherlich nicht nur regelmäßig im MSV-Duisburg-Stadion, sondern auch in zahlreichen Wohnzimmern. Immerhin ist der Sportverein nicht nur für Joachim Llambi beinahe eine Religion, sondern auch für tausende andere Fußball-Fans. Und wie es der Name schon sagt: Hier im Herzen des Ruhrgebiets, also in Duisburg, liegt die Heimat des Vereins.

Und nicht nur die Spieler sind den meisten seit 1902 ein Begriff, sondern auch Bernhard Dietz – nach ihm wurde nämlich nicht nur eine ganze Fankurve benannt, sondern das Zebra-Maskottchen trägt dank einer Fan-Abstimmung auch seinen Spitznamen. Eben das heißt nämlich Ennatz.

Bernhard Ennatz Dietz: Spieler in die Hall of Fame aufgenommen

Und nun sorgt Dietz mal wieder für Furore in Duisburg, denn nun ist die ganze Stadt nach ihm benannt. Moment mal? Duisburg heißt jetzt „Dietzburg“? Ja, zumindest stehen jetzt ganze fünf Ortseingangsschilder rund um die Schauinsland-Reisen-Arena. Grund dafür ist, dass Bernhard Ennatz Dietz zum Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft ernannt worden ist. Kein Wunder, immerhin hat er nicht nur bei Duisburg zwölf Jahre gespielt, sondern eben auch bei Schalke ganze fünf Jahre.

Und eben nicht nur Ennatz zu bejubeln, sondern auch den Verein kannst du dir ganz einfach die nächsten Spielen angucken. Wann die sind? Nun entweder am 7. November um 11 Uhr gegen SV Waldhof, am 21. November um 19 Uhr gegen Hoffenheim II oder auch am 29. November um 14 Uhr gegen Alemannia Aachen.