Duisburg: Millionen-Projekt fertiggestellt! Im Innenhafen gibt es jetzt ...

Duisburg. Endlich ist es fertig, werden vermutlich viele Menschen aus Duisburg sagen.

Gemeint ist damit die millionenschwere Sanierung im Innenhafen von Duisburg, die im März begonnen hatte und nun abgeschlossen ist.

Sanierung im Innenhafen von Duisburg abgeschlossen

Für eine Summe von knapp 1,9 Millionen Euro hat das Immobilien Management Duisburg (IMD) die Hafenanlage in Duisburg umfassend erneuert und modernisiert. So wurden zum Beispiel Elektroinstallationen, Versorgungsleitungen und Schwimmstege saniert sowie neue Ausleger installiert. Die Restarbeiten sollen im bevorstehenden Winterbetrieb bis Februar fertiggestellt sein.

„Duisburg lässt sich auf vielfältige Art und Weise erleben – auch vom Wasser aus. Unsere Gäste, die im Innenhafen anlegen und von dort aus die Stadt erkunden, finden nun mit der Marina eine topgepflegte und moderne Anlegestelle vor“, sagt Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg.

Die Marina in Duisburg wurde umfassend saniert. Foto: Stadt Duisburg

„Es ist für das IMD eine sehr erfreuliche Nachricht, dass es uns gemeinsam mit den von uns beauftragten Nachunternehmern, insbesondere mit der Octeo Multiservices GmbH, gelungen ist, die Marina am Innenhafen wieder so aufzustellen, wie es der Hafenstadt Duisburg zusteht“, sagt Thomas Krützberg, Sprecher der IMD-Geschäftsführung. „Die hier investierten Mittel sind auch aus touristischer Sicht eine lohnende Investition, weil sie in erheblichem Maße dazu beitragen, Duisburg zu einem hochinteressanten Stützpunkt für die Skipper-Gemeinde zu machen und diese von der Attraktivität unserer Stadt zu überzeugen.“

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Sanierung kostete 1,9 Millionen Euro

Die Baumaßnahmen erfolgten im laufenden Betrieb und daher in zwei Abschnitten, bei dem erst der östliche und dann der größere westliche Teil der Marina saniert wurde. Dabei wurden jeweils neue Ausleger – sogenannte Fingerstege – montiert, Schwimmstege repariert, neue Versorgungssäulen, Pontonkupplungen, Holzscheuerleisten und Dalbenführungen montiert, die Ölsperre erneuert und Oberflächen speziell gereinigt.

Bei den abschließenden Arbeiten im Winter werden unter anderem Reparaturen an der Tankstelle und der Schmutzwasserabsauganlage durchgeführt. (fb)