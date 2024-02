Miete in Duisburg: Stadt redet Klartext – jetzt herrscht Gewissheit

Wohnungssuche mit begrenztem Budget? Das ist nirgends in Deutschland besonders einfach. Schließlich wird alles teuer – nicht nur Lebensmittel und Strom, sondern eben auch Wohnungsmieten. Egal ob kalt oder warm. Das gilt auch im Ruhrgebiet – wie etwa in Duisburg.

Die Revierstadt hat am Donnerstag (1. Februar) einen neuen Mietspiegel veröffentlicht. Er soll Mietern in Duisburg nun endlich Gewissheit verschaffen.

Miete in Duisburg: Wie viel ist zu hoch – und was zu niedrig?

Man stelle sich vor: Man hat gerade eine neue Wohnung in Duisburg gefunden und denkt sich womöglich noch, dass man es in Sachen Miete ganz gut erwischt hat. Doch dann hört man von Bekannten aus derselben Ecke plötzlich, dass sie im Monat deutlich mehr oder weniger für ihre vier Wände bezahlen. Da kommt natürlich die Frage auf: Woran liegt das? Wird hier irgendjemand über den Tisch gezogen?

Denn natürlich können Monatsmieten aufgrund verschiedener Faktoren stark variieren. Heizmethoden, Baujahr, Zeitpunkt der letzten Sanierung – all das spielt eine Rolle. Und natürlich auch die Wohnfläche und Wohnlage. Beim letztgenannten Punkt soll der Mietspiegel Mietern nun mehr Klarheit verschaffen, um potenzielle Wohnungsangebote besser einordnen zu können.

Mietspiegel soll Klarheit schaffen

Denn der neue Mietspiegel gibt einerseits die Basismiete pro Quadratmeter an, die in Duisburg durchschnittlich fällig wird – und zeigt eine Karte der Revierstadt, in der Duisburg in vier qualitativ unterschiedliche Wohnlagen aufgeteilt ist. So sollen Duisburger besser in der Lage sein, abzuschätzen, ob ein geforderter Mietpreis mit den äußeren Umständen gerechtfertigt ist.

So reicht die durchschnittliche Basismiete von 7,33 Euro/Quadratmeter (ab 20 Quadratmeter) bis zu 5,99 Euro/Quadratmeter (ab 118 Quadratmeter).

Die vier Wohnlagen in Duisburg sind aufsteigend von „einfach“ über „mittel“ und „gut“ bis hin zu „sehr gut“ aufgeteilt. Demnach gilt ein Großteil der Stadt als „mittlere Wohnlage“. Die besten Wohnlagen liegen laut Mietspiegel in Rumeln-Kaldenhausen, Ungelsheim, Huckingen, Großenbaum, Rahm und Duissern.

Die „einfachsten“ Wohnlagen befinden sich laut Karte in Beekerwerth, Marxloh, Bruckhausen, Beeck, Laar, Untermeiderich und Hochfeld.

Den kompletten Mietspiegel der Stadt Duisburg findest du HIER <<<