Duisburg: Messerangriff auf Rentner! 72-Jähriger in Lebensgefahr – Verdächtiger in U-Haft

In Duisburg ist ein Streit völlig eskaliert! Ein 72-Jähriger schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg am Montag mitteilten, soll bei einem Streit am Donnerstagmittag ein 47-Jähriger mit einem Taschenmesser auf den Rentner losgegangen sein.

Gegen 13.45 Uhr waren die Männer in einem Hauseingang an der Bergiusstraße in Duisburg-Ruhrort aneinander geraten. Der 47-Jährige soll seinem Opfer in der Folge mit dem Messer mehrfach in den Bauch gestochen haben.

Duisburg: Angriff auf Rentner! 47-Jähriger in U-Haft

Zeugen des Streits riefen die Polizei. Die Beamten nahmen den Angreifer vor Ort fest und stellten die Tatwaffe sicher. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe.

Der mutmaßliche Täter sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Der 72-Jährige ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. (jg)