Duisburg: Messerattacke auf großer Feier! Polizei warnt vor flüchtigen Verdächtigen

Versuchtes Tötungsdelikt in Duisburg!

In der Nacht auf Samstag (24. September) nahm eine Tauffeier in Duisburg, an der rund 140 Gäste teilnahmen, ein blutiges Ende, wie nun bekannt wurde.

Duisburg: Messerattacke auf Tauffeier

Die Feier fand in einem Veranstaltungssaal an der Friedrich-Alfred-Straße statt. Doch gegen 1 Uhr nachts eskalierte ein Streit zwischen einem 28-Jährigen und zwei anderen Männer (20, 33) – bis die beiden letztgenannten plötzlich Messer zückten.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall solltest du als erstes die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

Dann solltest du umgehend nach dem Verunglückten schauen und lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei solltest du auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Die Männer sollen gnadenlos auf den 28-Jährigen eingestochen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt haben.

Messer-Attacke in Duisburg! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eibner

Durch eine schnelle Operation in einem Hagener Krankenhaus konnte der Zustand des Verletzten zwar stabilisiert werden – doch schon jetzt ist klar: der junge Mann wird künftig mit körperlichen Beeinträchtigungen leben müssen.

+++ Duisburg: „Großes Müllproblem“ im Norden – selbst Schüler und Kindergartenkinder packen mit an +++

Polizei warnt vor flüchtigen Verdächtigen

Jetzt fahnden die Polizei und die Staatsanwaltschaft Duisburg mit Fotos nach den beiden Männern, gegen die dringender Tatverdacht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes besteht. Dabei warnen die Behörden: Die Männer sind vermutlich bewaffnet!

Mehr News aus Duisburg:

Duisburger Schüler von Geparden angegriffen – SO konnte es zu dem heftigen Zwischenfall kommen

Stadtwerke Duisburg: Kunden wüten nach Preiserhöhung – Unternehmen zieht Konsequenzen

Duisburg: Heftige Vermüllung in Marxloh und Hochfeld – Stadt zieht Reißleine

„Sprechen Sie sie nicht an“, warnt die Polizei. „Kontaktieren Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110! Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten können Sie auch unter der Rufnummer 0203 2800 an die Duisburger Mordkommission richten.“