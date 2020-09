Duisburg: Mega-Projekt im ÖPNV – DAS wird es schon bald geben

Gute Nachrichten für Pendler in Duisburg! Die Straßenbahn wird einem umfangreichen Sanierungsprogramm unterzogen – schon bald sollen schicke neue Züge mit moderner Technik auf den Schienen in Duisburg unterwegs sein.

Duisburg: Verkehrsbetriebe mit neuer Straßenbahnflotte

Altes Eisen: Die aktuelle Straßenbahnen in Duisburg stammen aus den Jahren zwischen 1986 bis 1994. Jetzt hat die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) einen Wechsel angekündigt – insgesamt 47 neue Straßenbahnen sollen künftig durch die Ruhrgebietsstadt rollen.

-----------------------------

Das ist Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-------------------------------------

Am Dienstag kam die erste Bahn der neuen Flotte am Betriebshof in Duisburg-Grunewald an.

Und das 40-Tonne schwere Fahrzeug kann sich sehen lassen: „Ich bin die neue. Deine neue Komfortzone“, lautet der druckfrische Schriftzug auf dem Vorserienmodell.

Duisburg: Dann können Fahrgäste die neuen Modelle nutzen

Die neuen Bahnen werden für die Duisburger Linien 901 und 903 eingesetzt, bieten mehr Fahrgästeplätze – und haben sogar Wlan.

Auf Facebook freuen sich viele Bürger über die guten Neuigkeiten:

„Eine neue Bahn in unseren Köpi-Farben.“

„Ich finde das supercool, dass wir auch was Neues kriegen auf der Straße. Danke an die DVG für die schöne Straßenbahn.“

„Schick! Bin gespannt sie im richtigen Leben zu sehen.“

Bis die Fahrgäste die neue Straßenbahn live erleben können, ist allerdings noch etwas Geduld angebracht: Erst wird das Modell am Bahnhof Grunewald umfangreich geprüft, anschließend wird es Testfahrten im gesamten Betriebsgebiet geben.

„Voraussichtlich im Sommer 2021, wenn die schrittweise Auslieferung der Serienfahrzeuge beginnt, können sich dann auch die Fahrgäste von den neuen Bahnen im Alltagseinsatz überzeugen“, so die DVG. (kv)