Duisburg: McDonald’s-Filiale dicht – kaum zu glauben, was hier eröffnen soll

Der Geruch von Pommes-Fett, Burgern und Nuggets hat sich von der Königstraße in Duisburg schon lange verzogen. Stattdessen glich die ehemalige McDonald’s-Filiale schon fast einem Lost Place. Vor gut zwei Jahren machten die Franchise-Nehmer hier dicht. Viele Fast-Food-Liebhaber dürften auf eine Rückkehr – oder zumindest auf den Einzug eines gleichwertigen Gastronomen gehofft haben.

Nun herrscht in Duisburg allerdings Klarheit – und die dürfte McDonald’s-Fans so gar nicht gefallen. Denn statt Burger, Pommes und Co. soll hier schon bald ein ganz anderes Unternehmen seine Türen öffnen, wie die „WAZ“ erfahren hat.

McDonald's wird durch DAS ersetzt

Nicht nur innerhalb der ehemaligen Räumlichkeiten ist nichts mehr von der McDonald’s-Filiale erkennbar. Der bekannte gelbe Schriftzug an der Fassade ist mittlerweile ebenfalls Geschichte. Nur noch an den Scheiben erinnert das plakative gelbe M an die Fast-Food-Vergangenheit.

Und auch der dürfte bald passé sein, wie die „WAZ“ berichtet. Anstelle von McDonald’s soll hier schon bald ein niederländisches Spiele-Paradies eröffnen. „The Game Box“ soll an seiner zweiten Filiale in Deutschland arbeiten und sich dafür die 400 Quadratmeter große Ladenfläche gesichert haben.

Spiele-Automaten statt Fast-Food-Leckereien

Anstelle von Pommes und Nuggets sollen hier künftig Retro-Spiele wie Flipper oder Air Hockey auf die Duisburger Königstraße locken. Insgesamt sollen Kunden 40 verschiedene Automaten mit wechselnden Spielen geboten werden. Langweilig dürfte hier also niemandem werden.

Doch wann wird McDonald’s komplett ausgelöscht sein und die neue Spiel-Halle eröffnen? Und warum wurde ausgerechnet die Königstraße in Duisburg dafür ausgewählt? Das alles erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“ >>>.