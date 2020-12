Duisburg: Irre Weihnachts-Deko in Marxloh – nicht zu glauben, wie viele Lichter an diesem Haus hängen

Duisburg. Irre Weihnachts-Deko in Duisburg!

Andreas Krause ist offensichtlich ein Fan von Weihnachten - und ein Fan von Lichtern. Denn an seinem Haus und auf seinem Grundstück in Duisburg-Marxloh leuchten unfassbar viele Weihnachtslichter. Du wirst nicht glauben, wie viele Lampen an diesem Haus hängen.

Wenn der 58-jährige Andreas Krause aus Duisburg die Lichter an seinem Haus einschaltet, leuchtet eine ganze Weihnachtswelt in bunten Farben.

Vermutlich ist kein Haus so stark beleuchtet, wie das in Duisburg-Marxloh: 20.000 LED-Lichter leuchten an den Fenstern von Andreas Krauses altem Zechenhaus, 3500 an der Haustür, 5000 am Tannenbaum draußen vor der Tür und ein Stern mit Kometenschweif an einem Fahnenmast. Insgesamt sind es 100.000 Einzellichter, wie der 58-Jährige schätzt.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Dass die Installation dieser irren Weihnachts-Deko nicht mal eben von der Hand fällt, dürfte auch nicht verwundern. Andreas Krause braucht nämlich satte 14 Tage Urlaub, um all die Lampen rechtzeitig anzubringen. Dafür leuchtet dann ab dem 1. Advent bis zum 6. Januar seine eigene kleine Weihnachtswelt auf.

Duisburg: Andreas Krause ist stolz auf seine irre Weihnachts-Deko. Foto: dpa

Seine sechswöchige Beleuchtung lässt sich der 58-Jährige auch einiges kosten: Rund 1000 Euro koste die Beleuchtung insgesamt, erzählt er. Ihm ist es das allerdings wert.

„Einfach genial“, sagt er. Und nicht nur er selbst, sondern auch andere Menschen sind fasziniert von dem Anblick. Als am Donnerstagabend fast alles bereit war, schaltete er erstmals an - kaum leuchteten die Lichter, stoppten auch schon Autofahrer, knipsten und filmten das Haus.

Duisburg: Traditionelle Eröffnungsfeier fällt wegen Corona aus

Und woher kommt Krauses Affinität für all die Lampen? Als Logistik-Abteilungsleiter in einem Duisburger Chemie- und Metallunternehmen hat Krause ohnehin beruflich mit Lampen zu tun – bereits seit 1992 auch privat. Sein Haus schmückt er also schon seit knapp 30 Jahren mit der irren Weihnachts-Deko.

Normalerweise veranstaltet er dazu auch eine traditionelle Eröffnungsfeier am ersten Advent, bei der er Nachbarn zum Glühwein einlädt.

Doch auf diese musste er nun wegen Corona verzichten. Der Lichtmeister aus Duisburg sieht das allerdings gelassen: „Tja, dann trink ich meinen Glühwein dieses Jahr allein.“ (dpa, nk)