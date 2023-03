Duisburg: Döner-Wahnsinn in Marxloh! Irre Szenen bei Neueröffnung

Riesen-Andrang bei der Eröffnung eines neuen Döner-Ladens in Duisburg. Die beliebte Imbiss-Kette „Haus des Döners“ hat am Mittwoch (22. Februar) eine neue Filiale am August-Bebel-Platz im Stadtteil Marxloh eröffnet. Dabei hat die Dönerkette erneut auf einen Trick zurückgegriffen, damit es bei der Filialeröffnung um 13 Uhr mächtig knallt.

So haute die neue Filiale von Inhaber Gülbahar Demirba am Mittwoch einen Döner für nur einen Cent raus. Das Schnäppchen wollten sich viele Menschen aus Duisburg nicht entgehen lassen.

Duisburg: Riesen-Schlange bei Döner-Eröffnung

Bei Instagram und TikTok hatte sich die Kunde über das Mega-Eröffnungsangebot wie ein Lauffeuer verbreitet. Videos in den Sozialen Medien zeigen, wie am schon vor der Eröffnung Hunderte Kunden vor dem Eingang der neuen Döner-Bude Schlange standen.

Nach Angaben der „WAZ“ war der Andrang so groß, dass Imbiss-Mitarbeiter den Fußgänger-Verkehr an der Ampel zum August-Bebel-Platz regeln mussten, damit Kunden nicht die Straße blockierten. Demnach mussten Kunden bis zu vier Stunden warten, bis sie endlich an der Reihe waren. Insgesamt sollen rund 1.500 Döner zum Super-Spar-Angebot über die Ladentheke gegangen sein. Es dürfte nicht das letzte Angebot dieser Art in Duisburg gewesen sein. Mehr dazu hier in der „WAZ“ >>>

Polizei-Einsatz wegen Döner-Schnäppchen im Ruhrgebiet

Und es war auch nicht der erste Fall dieser Art. Zuletzt hatte eine Döner-Bude ganz in der Nähe den Döner für nur einen Cent herausgehauen (mehr hier). Während die Aktionen in Duisburg und Moers ruhig über die Bühne gingen, sollte eine 1-Cent-Aktion in Dortmund aus dem Ruder laufen.

An der Rheinischen Straße in Dortmund musste im September vergangenen Jahres wegen der waghalsigen PR-Aktion sogar die Polizei anrücken. Alles dazu kannst du hier nachlesen >>>