Duisburg feiert Currywurst-Erfinder – und sorgt für Ärger in Berlin

Der Zoff um die Wurst geht in die nächste Runde. Berlin oder Ruhrpott – wo kommt die Currywurst denn jetzt her? Seit eh und je gibt es rund um diese Frage große Diskussionen. Jetzt legt die Stadt Duisburg nach – und wie!

Denn Duisburg feiert jetzt den Erfinder der Currywurst! Die Pottstadt untermauert ihren Anspruch, der wahre Geburtsort der Currywurst zu sein. In der Hauptstadt glaubt man daran jedoch eher weniger.

Currywurst-Erfinder kommt aus Duisburg

„Peter Pomm’s Pusztetten-Stube“ – ist das der Ursprung des Pottklassikers? Duisburg sagt ja! Die Stadt hat den Betrieb im Stadtteil Marxloh nun offiziell zum Ursprung der Currywurst gekürt. Der Grund dafür? Die beiden Autoren Gregor Lauenburger und Tim Koch wollen in ihrem Buch „Alles Currywurst – oder was?“ wirklich „Die ganze Wahrheit über das Kultobjekt“ herausgefunden haben.

Die beiden Autoren sollen beweisen können, dass Peter Pomm 1939 die erste Currywurst zubereitet hat. Bislang galt die Berlinerin Herta Heuwer als Erfinderin der Currywurst. 1949 soll sie die erste Wurst im Currywurst-Style zubereitet haben. Doch Lauenburger und Koch liefern nun Gegenbeweise. Neben Augenzeugenberichten fanden die Autoren auch Rechnungen.

An der Duisburger Frittenbude hat Oberbürgermeister Sören Link (SPD) jetzt eine Plakette angebracht. „Currywurst ist einfach ein echtes Gericht, das passt zum Ruhrgebiet und passt zu Duisburg“, sagte Link. „Und sie ist nicht irgendwo erfunden worden, sondern hier bei uns in Duisburg“, so Link weiter.

Pott oder Hauptstadt? Hauptsache Currywurst!

Diese Aktion sorgt in der deutschen Hauptstadt jedoch für großen Ärger. Unter dem Facebook-Poste der Stadt Duisburg versammeln sich gleich mehrere Berliner, die den Ursprung der Currywurst weiterhin in ihrer Stadt und bei Heuwer sehen. „Von wegen, das hättet ihr wohl gerne. Die Currywurst ist eine Ur-Berliner-Erfindung“, schreibt ein User bei Facebook.

Der User verweist auch auf Heuwer und schreibt: „Die beste Currywurst jibt es nur in Berlin.“ Heuwer oder Pomm, Duisburg oder Berlin – der Kampf um die Currywurst geht weiter. Fakt ist: In beiden Städten gehört die Currywurst fest zur Identität.