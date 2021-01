Duisburg: Markus Krebs überrascht mit Foto – hier ist der Comedian nicht wiederzuerkennen

Duisburg. Moment... Das soll Markus Krebs (50) sein?

Den Comedian aus Duisburg kennt man seit Jahren nur mit Sonnenbrille, Mütze und langen Haaren. Doch in seinem neuen Buch zeigt Markus Krebs ein altes Portraitfoto – und ist darauf kaum wiederzuerkennen.

Duisburg: So hast du Markus Krebs noch nie gesehen

In einer Instagram-Story zeigte Sportmoderator Elmar Paulke das Bild seinen Followern. „Das mit Abstand beste Foto ist das hier“, kündigt er an und schlägt dann eine Seite in Markus Krebs' Buch „Pass auf, der geht so“ auf.

Kaum wiederzuerkennen: So sah Markus Krebs mit 26 Jahren aus. Foto: Elmar Paulke/Instagram

Darauf zu sehen ist ein glattrasierter junger Mann im Anzug, mit kurzen Haaren und einer Brille. Und das ist Markus Krebs? Tatsächlich.

Comedian ist gelernter Handelskaufmann

Der damals 26-Jährige arbeitete 1996 als Vizeleiter eines Baumarkts – schließlich ist der Duisburger gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Auf offiziellen Fotos selbstverständlich etwas seriöser präsentieren als in seinen heutigen Bühnenprogrammen als Kneipen-Komiker.

Moderator Paulke ist begeistert von dem Foto. „Es ist so herrlich, es ist so schön“, schwärmt er in seiner Instagram-Story.(at)