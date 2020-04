Duisburg: Mann stirbt an Covid-19 – seine Frau erhebt nun schwere Vorwürfe

Duisburg. Drei Menschen wurden in Duisburg positiv auf das Coronavirus in einem Seniorenzentrum getestet. Nun ist ein Bewohner gestorben. Seine Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen das Altenheim, berichtet die „WAZ“.

Die Frau (76), die anonym bleiben möchte, ist wütend. Wütend auf das Awocura-Heim in Duisburg-Wanheimerort. Ihr Vorwurf an das Heim: mangelnde Anteilnahme und unverschämtes Verhalten.

Am 6. April erfuhr die Frau, dass ihr Mann (80) mit Fieber ins Krankenhaus gebracht wurde – Verdacht auf Corona. „Dort hat sich dann bestätigt, dass er infiziert ist“, sagt sie.

Duisburg: Heim informierte nicht über Tod des Mannes

Am 18. April starb der 80-Jährige an Covid-19, das teilte ihr die Klinik in Duisburg mit. Was das Heim machte? Gar nichts. Sie rief selbst dort an. „Ich hatte eine Pflegekraft am Telefon, die mir ihr Mitgefühl ausgesprochen hat, aber das war es dann erst mal.“

Laut „WAZ“ verging fast eine Woche, bis sie ein Schreiben erhielt: „Mit nur einem Satz des Mitgefühls.“ Das Krasse: dabei lag tatsächlich schon die Abschlussrechnung für die Pflege ihres Mannes.

Der Corona-Test fiel bei dem Mann aus Duisburg positiv aus. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Die 76-Jährige aus Duisburg ist fassungslos: „Die war auch noch falsch. Bis heute hat niemand angerufen.“Das letzte Mal sah die Witwe ihren Mann am 12. Februar. „Es kam ja dann das Besuchsverbot. Das war schlimm.“

