Am Dienstag wurde Christian A. zu acht Jahren Haft verurteilt. Auch danach kommt er nicht in Freiheit.

Duisburg: Mann missbraucht Jungen und bietet ihn zum Sex an – jetzt bekommt er DIESES Urteil

Duisburg. Es ist ein schockierender Fall aus Duisburg: Christian A. soll in mehr als 140 Fällen zu einem 13-Jährigen sexuellen Kontakt gehabt haben. Doch das ist nicht alles: Im Internet soll der Mann den Jungen zum Sex gegen Geld angeboten haben.

Am Dienstag wurde vor dem Landgericht Duisburg das Urteil gegen den 31-Jährigen gesprochen. A. wurde zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt – doch auch danach wird er voraussichtlich einige Jahre nicht in Freiheit leben.

Duisburg: Krasser Kindesmissbrauchsfall kommt zum Ende

Mit einer roten Akte vor dem Gesicht betrat Christian A. den Saal 101 im Landgericht Duisburg. Die Vorwürfe gegen A. wogen schwer: In insgesamt 144 Fällen wurde ihm der Missbrauch von Schutzbefohlenen vorgeworfen. In sechs weiteren Fällen soll er den Jungen zur Prostitution gezwungen haben.

Kennengelernt hatten sich Christian A. und Pierre (Name von der Redaktion geändert) bei Verwandten von A., die im selben Haus wohnten, wie die Eltern des Jungen. 2015 zogen sie in die gemeinsame Wohnung im Haus. A. wird eine wichtige Bezugsperson im Leben des Jungen, soll laut Kammer „wesentliche Verantwortung“ übernommen haben.

Verabredung zum Sex über das Internet

Im Sommer 2017 gab es dann einen ersten sexuellen Kontakt, Oralverkehr. Laut dem Verurteilten einvernehmlich und erst nach seinem 14. Geburtstag. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sei der Junge in einer Vielzahl der Fälle jedoch noch 13 gewesen sein. Später kam es auch zu Analverkehr.

Über einen Instagram-Kanal verkaufte A. pornographische Bilder des Jungen. Das Geld gaben sie für X-Box-Spiele oder teure Online-Mitgliedschaften aus. Später kam es auch zu einem Treffen mit zwei Männern. Neben Fotos beim Onanieren kam es auch zum Sex gegen Geld.

Die Taten hatten große Bestürzung hervorgerufen. Auch eine mögliche Sicherungsverwahrung von A. stand im Raum. Eine Gutachterin sprach deswegen vor Gericht über die Psyche des Angeklagten, die Gefahr, die von ihm ausging und ob es einen Hang zu weiteren Taten geben könnte. Ihr Urteil fällt drastisch aus.

Gutachterin sieht hohe Rückfallquote

Bei A. liege keine Einschränkung der Schuldfähigkeit vor, viele Aspekte sprächen für eine hohe Rückfallquote. Noch drastischer formuliert: Sie habe „keine Punkte“ gesehen, die gegen einen Rückfall sprechen würden. Entsprechend sei dahingehend auch nichts zu Gunsten von A. im Bericht aufgeführt. Zumal der 31-Jährige nicht zum ersten Mal auffällig geworden war.

Da während des Prozesses auch der ehemals 13-Jährige im Zeugenstand ausgesagt hatte und als Nebenkläger auftrat, fanden die Abschlussplädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Erst zum Urteilsspruch wurden die Besucher wieder in den Saal gelassen.

Das Gericht verurteilte A. zu acht Jahren Freiheitsstrafe wegen 68 Fällen von schwerem sexuellen Missbrauch und fünf Fällen von schwerer Zwangsprostitution. Von den anfangs erwähnten144 Fällen beschränkte sich die Staatsanwaltschaft also auf eine Auswahl von beinahe 70 Taten. Dies erfolgte, „weil die zu erwartende Strafe für diese Taten neben der Strafe der anderen Taten nicht beträchtlich ins Gewicht fällt.“

Urteil: Acht Jahre Freiheitsstrafe

Bei der Urteilsverkündung wertete das Gericht das Geständnis des Angeklagten positiv, da es sowohl dem geschädigten Jungen weitere, längere Aussagen erspart hatte. Zudem hatte es dazu geführt, die beiden Männer zu überführen, welche für Sex mit Pierre bezahlt hatten. Schockierend sei jedoch die schiere Anzahl der Fälle und das manipulative Vorgehen von Christian A. Auch seine einschlägigen Vorstrafen seien für das Urteil entscheidend gewesen.

2013 war er zum ersten Mal verurteilt worden. Nach dem ersten Prozess sei vieles für ihn weggebrochen. Freunde und Fußballmannschaften wandten sich von ihm ab. Dennoch baute er die Beziehung zu dem 13-Jährigen auf.

Doch auch nach den acht Jahren Freiheitsstrafe wird Christian A. nicht wieder in Freiheit kommen. Das Gericht ordnete eine anschließende Sicherungsverwahrung für ihn an. Sie ist einzig an die Gefahr gekoppelt, die von dem 31-Jährigen ausgeht und grundsätzlich unbefristet. Jährlich muss geprüft werden, ob von ihm weiter eine Gefahr ausgeht. (dav)