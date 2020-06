Am Böninger Park in Duisburg soll der Täter seine Ex-Frau und Tochter angegriffen haben.

Duisburg: Mann greift seine Ex-Frau und Tochter mit Messer an – Not-OP!

Duisburg. Schreckliche Bluttat in Duisburg! Am Mittwoch griff ein Mann seine Ex-Frau und seine Tochter mit einem Messer an.

Gegen 14.50 Uhr soll der 39 Jahre alte Mann an der Johanniterstraße am Böninger Park in Duisburg seine ehemalige Frau (40) mit einem Messer angegriffen haben.

Sie und eine der gemeinsamen Töchter (19) erlitten dabei Schnittverletzungen. Die Ex-Frau des Täters wurde dabei so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus notoperiert werden musste.

+++ Missbrauchsprozess im Fall Marvin startet! Mutter Manuela hofft auf Antworten - doch gibt es die? +++

Auch die 19-jährige Tochter brachten Rettungskräfte aus Duisburg ins Krankenhaus. Sie schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Duisburg: Die Spurensicherung nimmt alle Beweise auf. Foto: Rene Anhuth / ANC-NEWS

Duisburg: Mordkommission eingerichtet

Der 39-jährige Täter ist nach der Messer-Attacke geflüchtet. Die Polizei Duisburg sucht mit Hochdruck nach dem Mann.

+++ Duisburg: Kunden betreten Bäckerei ohne Mundschutz – SO reagieren die Verkäufer +++

Die Staatsanwaltschaft Duisburg geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen dauern weiter an. (ldi)

+++ Duisburg: Kleinkind bricht sich den Arm – grausam, wie die Mutter reagiert +++

Die Polizei Duisburg fahndet ebenfalls nach Daniel H. Er soll auf einem Mann geschossen haben. Hier findest du seine Fahndungsfotos <<<