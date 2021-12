Duisburg: Irre Tat! Mann ist fassungslos, als er sein geparktes Auto sieht

25 Jahre blieb der Mord an der Dortmunderin Nicole Schalla ungesühnt. Doch dann kam Bewegung in den Fall.

Duisburg. Böse Überraschung für diesen Mann aus Duisburg! Als er am Dienstagmorgen zum Parkplatz schlenderte, rang er beim Anblick seines Wagens um Fassung.

Davon war nämlich nicht mehr viel übrig, Diebe hatten das Auto komplett ausgeschlachtet. Eine Nacht auf dem Parkplatz in Duisburg hatte dafür anscheinend ausgereicht.

Bei dem Anblick fällt ein Duisburger aus allen Wolken. Foto: privat

Duisburg: Schock für BMW-Fahrer! DAS haben Diebe mitgehen lassen

Diesen Anblick hatte der 23-jährige Duisburger sicherlich nicht erwartet als er gegen 7.00 Uhr in seinen BMW einsteigen wollte. Den hatte er erst am Abend zuvor um 20.30 Uhr auf dem Anwohnerparkplatz an der Mendelstraße in Rumeln-Kaldenhausen abgestellt.

-------------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 496.000 Einwohner (Stand: Dezember 2020)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-------------------------------

Doch diese wenigen Stunden hatten den Dieben wohl ausgereicht, um den grauen BMW auseinanderzunehmen. Sie nahmen fast das komplette Armaturenbrett mit Lenkrad mit, dazu noch Teile der Innenverkleidung, die Motorhaube, die Frontstoßstange sowie das vordere Kennzeichen.

Duisburg: Polizei fahndet nach Kennzeichen – Bitte um Zeugen

Das Kriminalkommissariat 35 der Duisburger Polizei nahm die Ermittlungen in dem Fall auf und fahndet jetzt nach dem entwendeten Kennzeichen. Wichtig wären für die Ermittlungen jedoch Aussagen von möglichen Zeugen.

------------------------------

------------------------------

Solltest du in der Nacht von Montag auf Dienstag irgendetwas Verdächtiges in der Nähe des Tatorts bemerkt haben, dann melde dich unter der Nummer 0203 2800 bei der Polizei in Duisburg. (mbo)