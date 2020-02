Duisburg: Mann (43) legt Brand in Saunaclub – Angeklagter erzählt jetzt DAS

Im Juli brannte ein Sauna-Club in Hamminkeln ab. Ein Gats starb in den Flammen. Nun beginnt der Prozess in Duisburg.

Duisburg/Hamminkeln. Nach dem missglückten Prozessstart am 15. Januar nun also der zweite Anlauf vor dem Landgericht Duisburg. In Handschellen, mit ruhigem Blick und ohne eine Miene zu verziehen betrat Marius Josef B. (43) am Mittwoch den Saal 201. Im vergangenen Juli soll er in Hamminkeln in einem Saunaclub einen Brand gelegt haben. Dabei kam ein 64-jähriger Gast ums Leben. Der Club brannte bis auf die Grundmauern ab.

Die Anklage gegen ihn wiegt schwer: Er soll einen Menschen heimtückisch getötet haben und durch die Brandstiftung leichtfertig den Tod verursacht haben. Auch über ein mögliches Motiv des 43-Jährigen wurde vor dem Landgericht Duisburg gesprochen. Der Angeklagte selbst gab an, sich nicht an den Tatabend erinnern zu können. Auf einem zuvor besuchten Junggesellenabschied sei viel Alkohol geflossen, er habe einen Filmriss.

Duisburg: Prozess um Saunabrand gestartet

Eigentlich hätte die Verhandlung schon vor rund drei Wochen beginnen sollen – war dann aber überraschend geplatzt. Die Verteidigung hatte das Gutachten des Brandsachverständigen zu spät erhalten und nicht ausreichend Zeit für die Vorbereitung auf den Prozess. Nun kam es am Mittwoch zum erneuten Anlauf.

Der Vorfall hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. In den Morgenstunden des 14. Juli brach in einem FKK-Saunaclub in Hamminkeln ein vernichtendes Feuer aus. Bei den Löscharbeiten machte die Feuerwehr einen grausamen Fund. In den Ruinen fanden sie einen verbrannten Leichnam. Ein 64-jähriger Gast des Saunaclubs aus den Niederlanden war bei dem Brand ums Leben gekommen.

Unfassbares berichteten die Helfer der Feuerwehr im Zeugestand. So hatten mehrere Personen versucht, sich der Feuerwehrschläuche während der Löscharbeiten im Juli zu bemächtigen.

Schnell bestätigte sich auch ein schrecklicher Verdacht: Das Feuer war nicht durch einen Unfall oder technischen Defekt ausgebrochen. Zwei Überwachungskamera seitlich an dem Etablissement hatte einen Unbekannten aufgezeichnet, der in ein Zimmer ein- und wieder ausgestiegen war. Von dort hatte sich kurze Zeit später das Feuer ausgebreitet. Mutmaßlich war eine Matratze in Brand gesteckt worden. Der entscheidende Hinweis zur Festnahme des damals 42-jährigen zweifachen Familienvaters kam später von einem Taxiunternehmen.

Der Angeklagte Marius Josef B. (43) Foto: Daniel Veutgen / DER WESTEN

Staatsanwaltschaft mit Mordanklage

Die Anklage gegen B. lautet auf Mord. Von Anfang an sei die Gefahr durch das Feuer unkontrollierbar gewesen. Ob die anwesenden Gäste und Angestellten bei dem Brand sterben, habe der Angeklagte allein dem Zufall überlassen. Dennoch legte er den Brand.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, B. sei von der Dienstleistung in dem Saunaclub enttäuscht gewesen. Deswegen stieg er nach Verlassen des Clubs durch das Fenster ein und zündete die Matratze an. B. selbst gab vor Gericht an, er habe keine Erinnerungen an den Abend.

Fehlende Erinnerungen an den Abend

Er sei auf einem Junggesellenabschied gewesen, viel Alkohol sei geflossen. Am Mittag des 13. Julis sei er von seinem Bruder und einem Freund abgeholt worden. Zu dritt seien sie nach Mülheim gefahren. Mit dem Zug ging es weiter nach Essen. Mehrere Flaschen Schnaps seien herumgereicht worden. Bei einer Bootsfahrt über den Baldeneysee sei weiter Schnaps in großen Mengen getrunken worden. Mehrere Kisten Bier seien geleert worden. Es ging weiter mit dem Taxi in eine Kneipe nach Essen. Danach habe er nur noch große Erinnerungen an eine Tankstelle, mutmaßlich in Dinslaken. Dort habe es laut B. vermutlich eine Pinkelpause gegeben.

An einen Besuch des Saunaclubs „Gallardo“ sowie den restlichen Abend könne er sich nicht erinnern. Das nächste, was er wieder weiß: Erst am nächsten Tag ist er gegen 10 oder 11 Uhr am Morgen wach geworden und habe sich „mega übel“ gefühlt. Seine Frau habe ihn kurz darauf gefragt: „Weißt du, dass der Club, in dem ihr wart, abgebrannt ist?“ Andere Familienmitglieder vom Junggesellenabschied hatten es ihr erzählt.

Angeklagter kannte den Club nur flüchtig

Den Club hatte er in der Vergangenheit noch nie besucht. Er kannte ihn jedoch, weil er in der Nachbarschaft als Speditionsfahrer Kunden beliefert hatte. Seinen Angaben nach während der Bootsfahrt zum ersten Mal darüber gesprochen worden, am späteren Abend eventuell das Etablissement zu besuchen.

Am darauffolgenden Mittwoch wurde er gegen Mittag in seinem Lkw von seiner Frau angerufen. Sie habe ihm gesagt: „Du bist dringend tatverdächtig.“ Zu diesem Zeitpunkt sei er gerade auf dem Weg nach Düsseldorf gewesen und wurde von der Polizei gebeten, anzuhalten und an der Autobahnausfahrt in Duisburg zu warten. Dort hätten ihn Polizisten anschließend auf die Wache nach Duisburg gefahren.

Alkoholerfahrungen im Vorfeld

In der Vergangenheit von B. hatte Alkohol immer wieder eine Rolle gespielt. Ein Gutachter, mit dem B. im Vorfeld gesprochen hatte, berichtet von Alkoholfahrten, abgenommenem Führerschein, einer Medizinisch Psychologischen Untersuchung. Eine ganze Flasche harter Alkohol floss am Abend, mitunter sogar mehr.

Nach dem Feuer in dem FKK-Saunaclub im Juli 2019 blieben nur die Außenmauern des Gebäudes stehen. Foto: Roland Weihrauch/dpa

In den Jahren 2018 und 2019 habe sein Alkoholkonsum zugenommen. Unter Tränen berichtet B. von Suizid-Gedanken. Das habe er seiner Frau und seinen Kindern jedoch nicht antun können.

Da der Angeklagte angab, keine Erinnerungen an den Abend zu haben, wird die Klärung eines möglichen Motivs vermutlich äußerst schwierig. Ob es dennoch gelingt, werden die nächsten Sitzungen am Landgericht Duisburg zeigen. Zu Klären sein wird außerdem, ob der Mann aufgrund seines angegebenen hohen Alkoholpegels schuldfähig ist.

Weiter geht es in dem Prozess am Montag, 11. Februar, um 9 Uhr.