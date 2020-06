In Duisburg geriet eine Männergruppe von 15 Personen aneinander, ein 23-Jähriger starb wenig später an seinen Verletzungen. (Symbolbild)

Duisburg: Männer gehen in Park aufeinander los – 23-Jähriger tot

Duisburg. Schock in Duisburg!

Am Freitagnachmittag geriet im Immanuel-Kant-Park an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Duisburg nach Aussage der Polizei und Staatsanwaltschaft eine Gruppe von etwa 15 Personen aneinander.

Duisburg: Im Immanuel-Kant-Park spielte sich das Drama ab. Foto: imago images / Hans Blossey

Ein 23-Jähriger wurde dabei mit einem messerähnlichen Gegenstand schwer verletzt. Im Krankenhaus starb der junge Mann an seinen Verletzungen.

Duisburg: Auseinandersetzung in Park endet tödlich

Die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 21-Jährigen.

-------------------

-------------------

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als Tötungsdelikt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Warum die Männer aneinandergeraten waren, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zu Hintergründen und Motiv der Tat dauern an. (dav)